Po schůzce s Bidenem summit EU jedná o Ukrajině, lídry oslovil Zelenskyj

Brusel - V Bruselu skončilo jednání lídrů zemí EU s prezidentem Spojených států Joem Bidenem. Nyní summit začíná jednat o pomoci Ukrajině bránící se už měsíc ruské invazi nebo o dalších sankcích proti Moskvě. K účastníkům summitu mluví ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, uvedl mluvčí šéfa unijních summitů Charlesa Michela. Biden se s lídry EU domluvil na energetické spolupráci a pomoci Ukrajině.

Biden se svými evropskými partnery jednal "o koordinované a jednotné odpovědi EU a Spojených států na nevyprovokovanou a neospravedlnitelnou agresi Ruska na Ukrajině," uvedl mluvčí šéfa unijních summitů Charlese Michela Barend Leyts. Mluvili také o možnostech, jak se EU bude moci zbavit závislosti na dodávkách zemního plynu z Ruska.

List The Financial Times napsal, že Washington dokončuje plán ohledně dodávek dalších až 15 miliard metrů krychlových zkapalněného zemního plynu do Evropy do konce letošního roku.

Šéf Bílého domu s unijními politiky se také zavázali, že budou dále poskytovat humanitární pomoc Ukrajině i jejím sousedům, kteří poskytli útočiště lidem prchajícím před válkou. Šéf Bílého domu už dříve dnešní den oznámil, že Spojené státy jsou připravené vyčlenit více než jednu miliardu dolarů na humanitární pomoc pro Ukrajinu. Mohou podle něj také přijmout 100.000 ukrajinských uprchlíků.

Šéfové států a vlád sedmadvacítky nyní debatují nejen o plánech na snížení závislosti EU na ruských energetických surovinách, ale také o pomoci Ukrajině nyní i po skončení ruské agrese. Podle Michelova mluvčího Barenda Leytse nejsou v jednacím sále žádná mobilní zařízení, aby byla zachována důvěrnost rozhovorů.

Evropská unie se chce podílet na obnově demokratické Ukrajiny, která opakovaně dává najevo zájem o vstup do unie, a plánuje založit fond solidarity s touto zemí.

Sedmadvacítka usiluje o to, aby ještě během letoška omezila dovoz ruského plynu o dvě třetiny. Tento měsíc rozhodla, že 50 miliard kubíků zemního plynu z Ruska nahradí surovinou z jiných zdrojů. Loni Spojené státy dodaly do EU 22 miliard metrů krychlových.

Bidenova účast na na dnešních jednáních v Bruselu, kde se kromě summitu EU zúčastnil také jednání špiček Severoatlantické aliance a diskuse lídrů ekonomicky vyspělých zemí ze skupiny G7, má demonstrovat jednotu Západu proti Rusku, které před měsícem vojensky napadlo Ukrajinu.

Summit EU prodloužil Michelovi mandát, vrcholné schůzky povede do listopadu 2024 Summit Evropské unie dnes zvolil Charlese Michela předsedou Evropské rady na další dva a půl roku. Oznámila to Rada EU v tiskové zprávě. Unijní vrcholné schůzky tak belgický expremiér povede do konce listopadu 2024. V čele unijního orgánu stojí od prosince 2019. Liberální politik je v pořadí třetím předsedou Evropské rady od chvíle, kdy EU v roce 2009 tento post vytvořila. Jako první vedl orgán zaštiťující unijní summity další Belgičan Heman Van Rompuy, kterého v roce 2014 vystřídal bývalý předseda polské vlády Donald Tusk. Úkolem šéfa ER je organizovat unijní summity a hledat na nich shodu mezi lídry členských států. Reprezentuje také EU při jednáních s mimounijními zeměmi.