Po ruském ústupu od Kyjeva se Ukrajina chystá čelit útokům v Donbasu a Charkově

Kyjev - Ruské jednotky se pomalu, ale viditelně stahují ze severu Ukrajiny. Situace na východě země však zůstává velmi vážná a Rusko chystá nové vojenské údery v Donbasu a Charkově, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ruské rakety v noci na dnešek zasáhly infrastrukturní cíle v centrální Ukrajině. Spojené státy oznámily další vojenskou pomoc Kyjevu v hodnotě 300 milionů dolarů. Papež František bez bližších podrobností uvedl, že zvažuje návštěvu Kyjeva. Počet obětí úterního útoku na sídlo oblastní správy v Mykolajivu stoupl na 35.

Zelenskyj v rozhovoru s televizí Fox News také řekl, že Ukrajina nepřijme jiný výsledek války než vítězství a není ochotna vyměnit část svého území za mír s Ruskem. Americké stanici také řekl, že by Kyjev chtěl závazky "vedoucích zemí", že bezpečnost Ukrajiny bude chráněna mezinárodní smlouvou.

Se Zelenského hodnocením vojenské situace se shoduje Británie, jejíž ministerstvo obrany potvrzuje postup ukrajinských vojsk u hlavního města Kyjeva. Uvedlo také, že Ukrajincům se také částečně podařilo uvolnit sevření Charkova. Podle amerického Institutu pro studium války (ISW) Moskva opustila své původní plány na obsazení klíčových ukrajinských měst a chystá se na novou fázi války. Mluvčí Pentagonu John Kirby dříve tento týden uvedl, že Rusko se zjevně začíná soustředit na ovládnutí Donbasu na východě Ukrajiny.

I v noci na dnešek pokračovalo ostřelování ukrajinského zázemí ruskými raketami. Ty podle místních úřadů zasáhly středoukrajinská města Poltava, Kremenčuk a Dnipro. Ministerstvo obrany v Moskvě oznámilo, že ruské ozbrojené síly vyřadily z provozu letiště v Poltavě a Dnipru a v Kremenčuku zničily sklad paliva. Zasažena pravděpodobným ruským raketometem byla rovněž benzínová pumpa u města Kryvyj Rih.

Počet obětí úterního ruského náletu na sídlo oblastní správy v Mykolajivu na jihu Ukrajiny stoupl na nejméně 35, uvedl oblastní gubernátor Vitalij Kim. Právě on mohl být podle mykolajivského starosty hlavním terčem útoku.

V oblasti bojů severně od Kyjeva zemřel další novinář. Ukrajinský dokumentarista a fotograf Maksym Levin pracoval mimo jiné pro britskou stanici BBC či agentury Reuters a AP. Poté, co byl téměř tři týdny považován za nezvěstného, bylo v pátek nalezeno jeho tělo.

Spojené státy oznámily další vojenskou pomoc Ukrajině v hodnotě 300 milionů dolarů (6,6 miliardy korun). Půjde o bezpilotní prostředky nebo naváděné střely. Podle deníku The New York Times Washington pracuje se spojenci na předání tanků sovětského původu ukrajinské armádě. Takové má ve výzbroji i česká armáda. Poradce šéfa prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak uvedl, že ukrajinská armáda nebude bez těžkých zbraní s to Rusy ze svého území vytlačit.

Na Ukrajině by se dnes mělo otevřít sedm koridorů pro evakuaci obyvatel z obležených oblastí. Jeden má být i v nejhůře postiženém Mariupolu, oznámila místopředsedkyně ukrajinské vlády Iryna Vereščuková.

"Ano, je to možné," odpověděl papež František novinářům na otázku týkající se případné návštěvy Kyjeva. Ruského prezidenta Vladimira Putina nepřímo označil za potentáta v zajetí nacionalistických zájmů, který podněcuje konflikty. Pokud by se František skutečně rozhodl navštívit Kyjev, kam ho pozvali ukrajinští politici i náboženští představitelé, stal by se nejznámější osobností, která by tak během války učinila. Už v březnu město navštívil český premiér Petr Fiala s předsedy vlád Polska a Slovinska.

Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky uteklo z Ukrajiny již více než 4,13 milionu lidí. Na 2,437 milionu uprchlíků vstoupilo do Polska, oznámila polská pohraniční stráž. V pátek odbavila 21.100 běženců. V posledních dnech se ovšem počet lidí prchajících z válkou postižené Ukrajiny do Polska snižuje.

Ukrajinská ekonomika může letos kvůli válce klesnout až o 40 procent. Informovalo o tom ministerstvo hospodářství v Kyjevě, které zároveň ohlásilo pokles výkonu ukrajinské ekonomiky o 16 procent za první čtvrtletí tohoto roku. Podle úřadu jsou nicméně v oblastech nezasažených boji patrné známky oživení ekonomické aktivity.

