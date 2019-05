Mnichov - Fotbalista Franck Ribéry po 12 letech opustí Bayern Mnichov. Aktuální lídr německé ligy potvrdil, že s šestatřicetiletým bývalým francouzským reprezentantem neprodlouží smlouvu, která vyprší po skončení této sezony.

"Když jsem přišel do Bayernu, byl to splněný sen. Není snadné říci sbohem, ale nikdy nesmíme zapomenout na to, na co jsme společně dosáhli. Vyhráli jsme toho tolik, více než 20 trofejí," řekl Ribéry pro klubový web.

Ofenzivní záložník přišel do bavorské metropole v létě 2007 z Marseille. S Bayernem vyhrál v sezoně 2012/13 Ligu mistrů a osmkrát s ním získal bundesligový titul. Na závěr svého angažmá v Mnichově může jako první hráč v historii ovládnout se svým týmem německou ligu podeváté, dvě kola před koncem soutěže vede Bayern tabulku o čtyři body před Dortmundem. Na jaře Ribéry i vinou zranění vypadl ze základní sestavy.

Bayern opustí po sezoně i další z výrazných tváří nizozemský záložník Arjen Robben. "Oba jsou to skvělí hráči. Přispěli k asi nejúspěšnější dekádě s fantastickým fotbalem. Bayern jim vděčí za hodně a přichystá jim nádherné a emotivní rozloučení," uvedl šéf klubu Karl-Heinz Rummenigge.