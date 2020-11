Po reprezentační pauze otevře ligu podještědské derby

Liberec - Po reprezentační přestávce se znovu rozběhne první fotbalová liga a tradiční páteční předehrávku v 8. kole obstará prestižní souboj severočeských sousedů mezi Libercem a Jabloncem. Slovan už bude moci nasadit většinu hráčů, kteří před pauzou onemocněli koronavirem, a rád by prodloužil příznivou domácí bilanci v podještědském derby. Jablonec chce zase napravit předchozí porážku s Brnem a na lavičce již bude mít trenéra Petra Radu, který vyléčil covid-19.

Liberečtí v posledních dvou kolech vyhráli a na pátém místě tabulky mají o tři body více než devátý Jablonec. Většinu kádru Slovanu před reprezentační přestávkou zasáhl koronavirus, přesto tým v oslabeném složení dokázal minule zvítězit v Teplicích.

"Většina hráčů má už výsledky negativní. Reprezentační pauza určitě přišla vhod. Ne proto, že by byl někdo výrazně nemocný, ale ti, co byli pozitivní, museli být mimo tým. Teď máme tým opět pohromadě," řekl v nahrávce pro média liberecký trenér Pavel Hoftych. "Prakticky celé naše mužstvo si prošlo nákazou. Jsme rádi, že většina hráčů měla bezpříznakový průběh či mírné nachlazení. Určitě může být výhoda, že už nemusíme podstupovat testování a ani nehrozí případná stopka kvůli covidu," dodal.

Liberec prohrál jediný z posledních šesti vzájemných ligových zápasů a doma s Jabloncem v nejvyšší soutěži z 26 duelů nebodoval pouze v listopadu 2014. Slovan na rozdíl od soupeře odehrál během nedávné koronavirové pauzy v říjnu a na začátku listopadu tři utkání skupiny Evropské ligy.

"Derby vždy znamená hodně pro fanoušky a ostatní, kteří v regionu bydlí. Má to grády. Jablonec má velmi zkušené mužstvo, v posledních letech vždy skončil mezi pěti nejlepšími týmy ligy. Soupeři se úplně nedařilo v posledních zápasech, naše výhoda by mohla být Evropská liga. Očekávám, že půjde o vyrovnanou taktickou hru," řekl liberecký asistent Pavel Medynský.

Jablonec dvakrát za sebou nebodoval. Při minulé domácí porážce 0:1 s Brnem chyběl na lavičce kvůli koronaviru hlavní trenér Rada i s asistenty. "Zápas jsem sledoval doma v karanténě, není to nic příjemného. Navíc výkon z naší strany byl hodně špatný. S hráči jsme si to už vyříkali. Teď musíme k zápasu přistoupit jinak a máme možnost to napravit, i když nás čeká těžké derby. Chceme se pokusit v Liberci uspět a bodovat," uvedl Rada.

Jablonec venku v lize z posledních sedmi utkání uhrál jediný bod a v Liberci se mu dlouhodobě nedaří. "Liberec měl určité problémy s koronavirem. Ale je vidět, že mají široký kádr. I když nebyli v optimální sestavě, dokázali minule i v deseti vyhrát v Teplicích. Je to derby, je to tým v největší blízkosti Jablonce. Známe se navzájem, v Liberci jsem působil, i když už je to nějaký rok. Teď jsem v Jablonci a budu se snažit, abychom tam uspěli," dodal Rada, jenž vedl Liberec v letech 2010 a 2011.

Utkání začne v pátek v 18:45 a kvůli koronavirovým opatřením v zemi se odehraje bez diváků.

Statistické údaje před páteční předehrávkou: -------- Slovan Liberec (v tabulce: 5.) - FK Jablonec (9.) Výkop: pátek 20. listopadu, 18:45. Rozhodčí: Zelinka - Moláček, Mokrusch - Rejžek (video). Bilance: 54 25-16-13 73:48. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Liberec: Nguyen - Koscelník, Kačaraba, Tijani, Mikula - Matoušek, Mara, Hromada, Sadílek, Mosquera - Hilál. Jablonec: V. Hrubý - Holík, Martinec, Štěpánek, Podaný - Hübschman - Ladra, Považanec, R. Hrubý, Zelený - Doležal. Absence: Pešek (trest za ČK) - Kratochvíl, Kubista (oba zranění). Disciplinární ohrožení: Mosquera, Pešek (oba 3 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci: Mosquera, Rabušic (oba 4) - Schranz (2). Zajímavosti: - Liberec prohrál jediný z posledních 6 vzájemných ligových zápasů a s Jabloncem 3x po sobě bodoval - Jablonec vyhrál jediný z 26 ligových zápasů v Liberci (v listopadu 2014) - Liberec v posledních 2 domácích ligových zápasech s Jabloncem remizoval - Liberec prohrál jediné z posledních 6 kol a v lize 2x po sobě zvítězil - Liberec doma v lize 4x za sebou neprohrál (z toho 3 výhry) - Liberec během koronavirové přestávky v lize v říjnu a na začátku listopadu odehrál 3 zápasy skupiny Evropské ligy - Jablonec prohrál 3 z posledních 4 kol a 2x po sobě - Jablonec venku v lize 7x za sebou nezvítězil (z toho 6 porážek) - trenér Jablonce Rada se vrátí na lavičku po nákaze koronavirem, v minulosti vedl Liberec Tabulka: 1. Slavia 7 6 1 0 20:2 19 2. Sparta 7 6 0 1 21:9 18 3. Plzeň 7 5 1 1 19:11 16 4. Olomouc 7 4 2 1 11:7 14 5. Liberec 7 4 1 2 12:7 13 6. Pardubice 7 4 1 2 8:6 13 7. Karviná 7 3 3 1 9:8 12 8. Slovácko 7 3 2 2 10:7 11 9. Jablonec 7 3 1 3 9:7 10 10. Zlín 7 3 0 4 10:11 9 11. Ostrava 7 2 2 3 10:7 8 12. Bohemians 1905 6 2 1 3 8:9 7 13. Teplice 7 2 0 5 9:15 6 14. Mladá Boleslav 7 1 2 4 6:12 5 Opava 7 1 2 4 6:12 5 16. Brno 7 1 1 5 6:17 4 17. České Budějovice 6 0 3 3 5:14 3 18. Příbram 7 0 1 6 4:22 1