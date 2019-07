Po rekordních vedrech potrápí Německo bouřky a krupobití

Mnichov/Paříž - Po vlně veder, při níž v Německu padl červnový teplotní rekord 38,9 stupňů, dnes přichází ochlazení. Jižní část země však potrápí bouřky a krupobití. Vedra odeznívají i ve Francii, kde úřady v pařížském regionu zrušily více než týden trvající druhou nejvyšší výstrahu před vysokými teplotami.

Bouřky s kroupami by podle agentury DPA měly zasáhnout především Bavorsko a Bádensko-Württembersko. V okresech Bamberg a Lichtenfels vyhlásili meteorologové pro dnešek výstrahu před silným nárazovým větrem a přívalovými dešti. Odpoledne by se bouřky měly přesunout do jižních oblastí těchto dvou spolkových zemí. Místy zde mohou padat kroupy o průměru až tři centimetry, vanout vítr o rychlosti až 100 kilometrů za hodinu a spadnout ojediněle až 60 litrů srážek na metr čtvereční.

Podle Německé meteorologické služby (DWD) nadále trvá vysoké až velmi vysoké nebezpečí vzniku lesních požárů.

Francouzské úřady dnes pro region Paříže zrušily oranžovou výstrahu před vysokými teplotami. Oranžový stupeň je druhý nejvyšší na příslušné stupnici a byl vyhlášen 23. června před příchodem nebývalé vlny veder, při níž byl na jihu země zaznamenán absolutní francouzský rekord 45,9 stupňů. Ačkoli teploty na severu Francie poklesly, podle francouzské meteorologické služby Météo-France platí oranžová teplotní výstraha v řadě oblastí na jihu i nadále.