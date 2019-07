Po první horské etapě se dostal do čela Tour Ital Ciccone

Planche des Belles Filles (Francie) - První horská etapa Tour de France podle očekávání přinesla nového lídra, kterým se stal nováček na slavném závodu Giulio Ciccone. Italský jezdec, který před pěti týdny vyhrál vrchařskou soutěž na Giru d'Italia, dojel do cíle na Planinu krásných dívek druhý za Belgičanem Dylanem Teunsem. Ze žlutého trikotu Ciccone vysvlékl domácího Juliana Alaphilippea.

Šestá etapa z Mylhúz na Planche des Belles Filles měla na 160 kilometrech sedm vrchařských prémií, z toho čtyři první kategorie, a jezdce donutila sáhnout si na dno sil. Při závěrečném stoupání se sklonem 24 procent navíc místo asfaltu museli chvíli šlapat i po šotolině.

Alaphilippe dorazil do cíle na šestém místě, ale Ciccone jej díky bonifikacím z předposledního kopce i za druhé místo v cíli předstihl v průběžném pořadí. Po dnešku oba dělí šest sekund.

"Je to neuvěřitelný den. Stěží dokážu pochopit, co se dneska stalo. Je to sen každého, kdo miluje cyklistiku," radoval se čtyřiadvacetiletý Ciccone.

Roman Kreuziger přijel na 31. místě se ztrátou tří a půl minuty. "Byla to hodně explozivní etapa, hodně se závodilo, což se čekalo. Byl jsem tam dobře schovaný, šetřil jsem se, co to šlo. Když v závěru zrychlil Bernal, bylo to už přes moji hranici," uvedl Kreuziger v nahrávce pro média. "Ztráta 3:20 není žádná tragédie, i když by to samozřejmě bylo lepší bez ní," dodal zkušený český silničář. Celkově má na čelo tříminutový odstup.

Výbornou formu prokázal obhájce celkového prvenství Brit Geraint Thomas, jenž skončil čtvrtý a v průběžném pořadí se posunul na páté místo. Na Cicconeho ztrácí 49 vteřin.

Hned za Thomasem přijel domácí favorit Thibaut Pinot, jehož do cíle hnaly stovky bouřících fanoušků a jehož jméno bylo opakovaně napsáno na silnici. Naopak naděje dnes zřejmě pohřbil jiný Francouz Romain Bardet, celkově druhý v roce 2016 a o příčku horší předloni.

Páteční etapa bude rovinatá a nejdelší v letošním 106. ročníku, trasa dlouhá 230 km povede z Belfortu do - Chalon-sur-Saone a měla by svědčit sprinterům.

Tour de France - 6. etapa (Mylhúzy - La Planche des Belles Filles, 160,5 km):

1. Teuns (Belg./Bahrajn-Merida) 4:29:03, 2. Ciccone (It./Trek-Segafredo) -11, 3. Meurisse (Belg./Wanty-Gobert) -1:05, 4. Thomas (Brit./Ineos) -1:44, 5. Pinot (Fr./Groupama-FDJ), 6. Alaphilippe (Fr./Deceuninck-Quick-Step) oba -1:46, 7. N. Quintana (Kol./Movistar), 8. Buchmann (Něm./Bora-hansgrohe) oba -1:51, 9. Fuglsang (Dán./Astana), 10. Landa (Šp./Movistar) oba -1:53, ...31. Kreuziger (ČR/Dimension Data) -3:26.

Průběžné pořadí:

1. Ciccone 23:14:55, 2. Alaphilippe -6, 3. Teuns -32, 4. Bennett (N. Zél./Jumbo-Visma) -47, 5. Thomas -49, 6. Bernal (Kol./Ineos) -53, 7. Pinot -58, 8. Kruijswijk (Niz./Jumbo-Visma) -1:04, 9. Woods (Kan./EF Education First) -1:13, 10. Urán (Kol./EF Education First) -1:15, ...28. Kreuziger -3:05.