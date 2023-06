Po první etapě Safari rallye je v čele Ogier, Prokop je dvanáctý

Nairobi - Osminásobný světový šampion Sébastien Ogier z Francie je po první etapě v čele Safari rallye Keňa. Tovární jezdec Toyoty vyhrál čtyři z dnešních šesti rychlostních zkoušek, na druhého Kalleho Rovanperäho z Finska má náskok 22,8 sekundy. Třetí místo za úřadujícím mistrem světa a obhájcem loňského prvenství drží Velšan Elfyn Evans, který stejně jako Ogier a Rovanperä hájí barvy japonské automobilky.

"Máme za sebou dobrý den. Kromě ranního problému s hybridním pohonem bylo vše perfektní, takže můžeme být spokojení," řekl Ogier, který africkou rallye vyhrál před dvěma lety, kdy se vrátila do seriálu mistrovství světa. "Bylo to celkem dobré. Trať byla místy hodně měkká s velkými dírami a kameny, je to správná Safari rallye," doplnil Rovanperä.

Jediný Čech na startu jubilejního 70. ročníku rallye Martin Prokop je po prvním dnu a sedmi měřených testech dvanáctý. Mezi jezdci startujícími s vozy kategorie Rally2 drží třetí místo.

Safari rallye Keňa, podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích - po 1. etapě: 1. Ogier, Landais (Fr./Toyota Yaris) 1:14:38,7, 2. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota Yaris) -22,8, 3. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris) -43,5, 4. Lappi, Ferm (Fin./Hyundai i20) -54,0, 5. Kacuta, Johnston (Jap., Ir./Toyota Yaris) -1:19,4, 6. Sordo, Carrera (Šp./Hyundai i20) -1:28,4, ...12. Prokop, Jůrka (ČR/Ford Fiesta) -12:12,5.