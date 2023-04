Po protestu Česko proti bídě chce Rajchl vytvořit lidský řetěz u úřadu vlády

Praha - Nedělní demonstrace iniciativy Česko proti bídě bude kratší než ta březnová a bude po ní následovat pochod k úřadu vlády, kde chtějí pořadatelé vyzvat účastníky k vytvoření lidského řetězu. Mezi řečníky na Václavském náměstí bude mimo jiné poslanec za SPD Jaroslav Foldyna. Na tiskové konferenci to řekli zástupci neparlamentní strany PRO (Právo Respekt Odbornost), která protest zaštiťuje.

Demonstrace má podle předsedy PRO Jindřicha Rajchla vyjádřit protest "nejen proti ekonomické bídě, ale i té morální", organizátoři se dožadují dialogu s vládou, především jejím předsedou Petrem Fialou (ODS). Na další projevy nevšímavosti bude Česko proti bídě reagovat "postupnou eskalací" protestních akcí, řekl Rajchl. Neuvedl však, jakou podobu eskalace bude mít.

"To je strategie, kterou máme my, a rozhodně ji nebudeme říkat panu (ministru vnitra) Rakušanovi a spol., aby se na ni mohli připravit. My začneme nejdříve u těch méně intenzivních," řekl Rajchl.

Strana také odmítla označení jako "proruská" a "antisystémová", PRO podle svého místopředsedy Petra Vacka považuje akce Ruska vůči Ukrajině za "agresi" a "konflikt by měl skončit za podmínek plného respektování územní suverenity Ukrajiny". Mezinárodní společenství však podle Rajchla "neměří stejným metrem", když soudí jednání Ruska a Spojných států.

Rajchl dnes také zdůraznil, že nedělní demonstrace bude mírumilovná, účastníky údajně vyzval, "aby policistům rozdávali květiny, jelikož policisté řeší stejné problémy jako my". Po skončení březnového setkání Česko proti bídě se někteří účastníci protestu střetli s těžkooděnci u Národního muzea poté, co se skupina protestujících pokusila proniknout do budovy, aby z ní strhla ukrajinskou vlajku.