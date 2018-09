Brno - Hokejisté mistrovské Komety Brno ve čtvrtém kole extraligy poprvé klopýtli a podlehli Mladé Boleslavi 0:2. K bodovému zisku jim nepomohl ani výborný výkon brankáře Marka Langhamera, který se představil hned v úvodu sezony ve velmi dobré formě. V posledních dvou zápasech v Olomouci a proti Boleslavi inkasoval vždy jen jeden gól. Druhý dnes dostala Kometa při hře bez brankáře.

"Bilance posledních dvou zápasů mě může těšit. Cítím se v herní pohodě, ale k ničemu mi to není, když prohrajeme. Musíme se zamyslet, otočit stránku a jít dále. Příští sobotu a neděli nás čekají další zápasy," řekl Langhamer, který do Komety přišel loni v prosinci ze zámoří. Čtyřiadvacetiletý gólman nejprve kryl záda Marku Čiliakovi, v aktuální sezoně je ale jedničkou týmu.

Kometa měla dnes hlavně při přesilovkách výraznou převahu i střelecké příležitosti. "Bylo těžké dívat se, jak nemůžeme proměnit šance. Kluci se ale snažili. Týden mezi zápasy byl dlouhý. Možná nás dohnal sobotní zápas v Olomouci, který šel do nájezdů," poznamenal Langhamer, podle kterého se na výkonu úřadujícího mistra podílely i absence. V sestavě totiž chyběl zraněný Ondřej Němec a nemocný Peter Mueller. "Chemie se trochu rozházela," řekl.

Langhamer si připsal 35 zákroků a nejvíce cenil situace hned v úvodu zápasu, kdy stačil při přesilovce soupeře pět na tři chráničem nohy v poslední chvíli vykopnout střelu Lukáše Žejdla.

"Dnes jsme se tlačili do útočení, ale nebylo to ono. Pomohly nám až v poslední třetině tři přesilovky za sebou. Bohužel jsme gól nedali a naopak byl úspěšnější soupeř," uvedl Langhamer, kterému proklouzla v 54. minutě střela Dominika Pacovského. "Puk jsem v té chvíli moc neviděl. Trefil mě pod ruku a spadl do branky," popsal inkasovaný gól.

V závěrečném tlaku se už Kometě vyrovnat nepodařilo. "Dnes jsme tahali za kratší konec. Prali jsme se s tím celý zápas. V závěru už bylo vidět, že toho kluci mají dost. Nyní si odpočineme a věřím, že příští týden to bude lepší," dodal Langhamer.