Po příšerném jaře přišel ještě horší podzim, říkají muzikanti

Brno - Po příšerném jaře přišel ještě horší podzim, náš svět se zcela zastavil, plánovat se už nedá vůbec nic. Podobně odpovídají brněnští rockeři na otázku, jak jejich kapely ovlivnila letošní pandemie koronaviru a dvojí zákaz koncertů. Online hraní je neláká. Živý kontakt s fanoušky totiž nenahradí. A tak čekají na změnu k lepšímu a měsíce s prázdným kalendářem využívají k jiné činnosti.

"Já osobně dávám do pořádku kapelový archiv a dumám nad tématem nového projektu. Taky jsem pořezal spoustu dřeva a stavím stodolu," uvedl kapelník Progres 2 Pavel Váně. Brněnská skupina, která existuje přes půl století, měla na jaře připravené turné s novým repertoárem, covid-19 ale plány zhatil. V září se podařilo odehrát několik koncertů a přišla další pauza využitá třeba k natáčení klipů.

Skupina Květy během pandemie nahrála nové album. Mělo by vyjít v listopadu, ovšem křest se prozatím odkládá na neurčito. Kapela Gate Crasher se pustila do přípravy nových singlů a buduje e-shop. Také crossoverová Insania využívá pauzu ke skládání nového materiálu a plánuje studiovou práci. "Je ovšem otázka, jestli bude za rok album kde koncertně prezentovat. Obáváme se, že řada hudebních klubů tuto situaci neustojí," řekl Petr Poly Pálenský z Insanie.

Muzikanti, pro které je hudba hlavní obživa, pociťují výpadky příjmů. Ve výhodě jsou ti, kteří kromě hudby mají jiné zaměstnání, i jim však honoráře z koncertů a další příjmy chybí. "Navíc jsme na začátku roku 2020 hodně investovali do nové scény a zvuku a měli jsme plán financování té investice, který teď nejde rozumně držet," popsal Ondra Novák z Gate Crasher. Lidé z profesí kolem muziky, zvukaři či manažeři, často musí hledat nové zaměstnání.

Téměř celý letošní rok se nesl ve znamení rušení a přesouvání koncertů. Kapely jsou z toho unavené. "Zpočátku jsem se svou agenturou trápil fanoušky i sebe neustálými pokusy o přesun termínů vystoupení, jako asi všichni. Teď už jsme to zabalili a všechno přesouváme rovnou na příští rok," popsal Váně. Květy už některé akce překládaly čtyřikrát a nejspíš to ještě nebylo naposled. Plánují však hrát, hned jak to půjde.

Gate Crasher by chtěli příští rok na jaře vyrazit na turné k nové desce, které museli letos hned ze startu přerušit kvůli pandemii. "Osobně si ale myslím, že budeme rádi, pokud se nějaký návrat k normálnímu provozu uskuteční na letní festivaly," uvedl Novák.

Manažerka Insanie opatrně domlouvá koncerty na jaro 2021, často jsou to akce původně plánované na letošní jaro, poté přesunuté na podzim. "Všechno je ale bez záruk a všichni jsme tak nějak připravení na to, že ani příští jaro koncertně neproběhne," uvedl Pálenský.

S fanoušky jsou kapely v kontaktu přes web a sociální sítě. "Živé hraní bez publika jsme zavrhli, potřebujeme na jevišti zpětnou vazbu," uvedl Váně. "Nabídky sice byly, ale nedává nám to smysl. Koncert bez kontaktu s publikem nás neláká," souhlasí Pálenský. Kapela Květy už nějaká streamovaná vystoupení odehrála, ale prý nemá smysl dělat je příliš často.

Rockeři Gate Crasher mají jasno. Rock'n'roll má a musí být naživo, jinak to prostě není ono, konstatoval Novák.