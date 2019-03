Praha - První zájemci se mohli podívat do kupole po měsíci znovuotevřené historické budovy Národního muzea (NM) v Praze. Nově měli možnost navštívit i zastřešenou východní dvoranu, kde vznikla odpočinková zóna. V Pantheonu muzea se lidé nyní dostanou na jeho ochoz i dovnitř. Letos byla budova otevřena návštěvníkům od 2. ledna. V únoru se muzeum uzavřelo kvůli údržbě a přípravě na finální kolaudaci budovy, která je nyní bočním vchodem z Vinohradské ulice bezbariérově přístupná.

"O návštěvu byl zájem, časovou půlhodinovou vstupenku využilo několik tisíc lidí," řekla ČTK mluvčí muzea Kristina Kvapilová.

Vychutnat si z kupole neobvyklý pohled na Václavské náměstí a panorama hlavního města mohou zájemci za příplatek 100 korun ke vstupence. Základní vstupné do historické budovy činí 250 korun stejně jako do Nové budovy, ve které je pro návštěvníky připravena zoologická expozice Archa Noemova, výstava Keltové a přírodovědecká výstava Světlo a život. Rodinné vstupné do každého z objektů je za 420 korun. Za 350 korun a za 500 korun pro rodinu si také lze koupit lístky do obou objektů.

V historické budově si lidé vedle opravených historických interiérů mohou nadále prohlédnout Česko-slovenskou a Slovensko-českou výstavu a expozici dvou stovek nejvýznamnějších předmětů ze sbírek NM.

Během jara pak bude pro návštěvníky otevřena podzemní spojovací chodba mezi historickou a novou budovou. Od jara se také rozšíří počet výstav v historické budově. V červnu 2019 se otevře výstava o československých letcích ve Velké Británii s názvem Rytíři nebes. Na léto se připravuje výstava Tutanchamon. Více informací se nachází na www.nm.cz.

Budova Národního muzea na Václavském náměstí se loni na podzim částečně otevřela po tříleté rekonstrukci a sedmi letech od svého uzavření. Oprava stála 1,8 miliardy korun. Po slavnostním otevření na konci října byl vstup do konce roku zdarma. Před budovou se v té době tvořily dlouhé fronty, bezplatný vstup využilo 274.000 lidí.