Po Praze uvidí NHL i Stockholm, kde Tampa dvakrát vyzve Buffalo

Ilustrační foto - Hokejista Tampy Bay Lightning Ondřej Palát (uprostřed) se raduje ze svého gólu do sítě Buffala. ČTK/AP/Jeffrey T. Barnes

Stockholm - Po říjnovém zápase mezi Philadelphií a Chicagem v Praze se nejslavnější hokejová soutěž světa NHL znovu představí v Evropě. V pátek a v sobotu se ve Stockholmu střetnou Tampa Bay a Buffalo. V obou týmech působí také Češi, dres Lightning nosí Jan Rutta a Ondřej Palát a v barvách Sabres nastupuje Vladimír Sobotka.

NHL se do švédské metropole vrací po dvou letech a celkově se v zemi Tre kronor objeví třetí rok po sobě. Minulou sezonu zavítala do Göteborgu.

Švédští fanoušci se mohou těšit na řadu domácích hráčů. V Tampě Bay působí jeden z nejlepších beků ligy Victor Hedman. V Buffalu jsou Rasmus Dahlin, Marcus Johansson, Johan Larsson, Linus Ullmark a Victor Olofsson, který byl zvolen nejlepším nováčkem října.

"Všichni jsou nadšení, zvlášť my Švédové, že jsme se vrátili domů. Je to úžasná zkušenost hrát před vlastní rodinou a přáteli, kteří nemají to štěstí vidět nás v Americe," řekl útočník Sabres Johansson.

Otazník visí nad startem Hedmana, který předešlé dva duely kvůli zranění v dolní části těla vynechal. V úterý se však znovu zapojil do tréninku. "Je to povzbudivé, že jsem zpátky na ledě. Je to krok správným směrem, ale pořád je otázka, jestli nastoupím," uvedl na tiskové konferenci Hedman.

Jeho spoluhráč z obrany Rutta se do sestavy Lightning propracoval až v posledních dvou zápasech, v nichž si připsal asistenci. Útočník Palát nasbíral ve 13 utkáních devět bodů (4+5) a v klubovém bodování je pátý. Sobotka v 15 duelech posbíral tři body (1+2).

Podobně jako v Praze i ve Stockholmu se fanoušci den před prvním duelem mohou zajít podívat na otevřený trénink obou mužstev.

Před pátečním utkáním se v hale Ericsson Globe uskuteční tisková konference komisionáře NHL Garyho Bettmana, který by měl oznámit, kam kanadsko-americká soutěž v příštím ročníku v Evropě zamíří. Před měsícem v Praze jeho zástupce Bill Daly prozradil, že se NHL na starý kontinent vrátí, ale dodal, že bližší informace zazní až ve Stockholmu.

Oba týmy v posledním utkání před odletem do Stockholmu shodně podlehly New Yorku Islanders. V sezoně se zatím více daří Buffalu, které je ve Východní konferenci čtvrté. Tampa Bay na něj ztrácí šest bodů a je jedenáctá, ale oproti Buffalu sehrála o dva zápasy méně.

Páteční utkání se odehraje od 20:00, sobotní duel začne o hodinu dříve.