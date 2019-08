Kutná Hora - Po potyčce v Kutné Hoře zemřel fotbalový fanoušek. Podezřelému, o jehož vzetí do vazby rozhodne soud, hrozí za těžké ublížení na zdraví v případě prokázání viny a odsouzení až 16 let vězení. ČTK to řekla policejní mluvčí Veronika Čermáková.

Záchranná služba zasahovala v noci ze čtvrtka na pátek v centru Kutné Hory u jedné z restaurací u vážně zraněného muže. Jednalo se o šestatřicetiletého fanouška FC Victoria Plzeň. V pátek muž zemřel v pražské nemocnici ve Střešovicích.

Policie podala podnět na vzetí podezřelého do vazby, státní zástupce podnět akceptoval a podal návrh k soudu, který ještě musí rozhodnout, řekla ČTK mluvčí.

Veškeré okolnosti případu nyní vyšetřují středočeští krajští kriminalisté.