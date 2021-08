Po postupu přes Rapid z nás spadla tíha, uspokojení ale nehrozí, ujistil Hancko

Praha - Obránce Dávid Hancko přiznal, že z fotbalistů Sparty po postupu přes Rapid Vídeň do 3. předkola Ligy mistrů, v němž se utkají s Monakem, spadla tíha. Uspokojení týmu ale podle něj v žádném případě nehrozí. Věří, že Pražané se můžou vyrovnat i Monaku. První utkání odehrají v úterý na Letné, odvetu o týden později.

Svěřenci kouče Pavla Vrby si vyřazením rakouského vicemistra zajistili minimálně účast v hlavní fázi Evropské ligy. "Jednoznačně z nás spadla tíha díky tomu, že když jsme přešli přes Rapid, máme jistotu Evropy. Žádné uspokojení z naší strany tedy nehrozí. Když jsme dokázali porazit Rapid, věříme, že se dokážeme poměřit i s Monakem. Osobně věřím, že se nám to může podařit," řekl Hancko na tiskové konferenci.

Monako v poslední sezoně francouzské ligy skončilo třetí. "Tohle jsou zápasy, na které jsme se těšili. Pro mě osobně to je velká výzva jít do toho zápasu a podat co nejlepší výkon," uvedl třiadvacetiletý slovenský reprezentant.

"Pod trenérem Vrbou se kloníme hlavně k ofenzivě. Klíčové v lize i v pohárech ale pro nás bude, jak často se nám podaří udržet čisté konto. Je důležité, že se nám to dvakrát podařilo. Zítra to bude klíčové. Nebojím se, že bychom dopředu nebyli silní nebo odvážní. Bude ale klíčové to zavřít vzadu, a to bude naším úkolem," prohlásil Hancko.

Sparťané se v minulém ročníku základní skupiny Evropské ligy utkali s Lille. Pozdějšímu šampionovi francouzské ligy podlehli doma 1:4 a venku 1:2. "Nenastoupil jsem, ale zápasy jsem viděl a byl jsem s mužstvem. Je to podobný soupeř. Domácí zápas nám nevyšel. Venku nám chybělo 13 minut od vítězství. To nám ukázalo, že máme sílu. Je to také dost daleko a věřím, že jsme ještě silnější a tyto zápasy umíme hrát. Můžeme se ukázat. Je to velký svátek a těším se na něj," konstatoval někdejší hráč Žiliny a Fiorentiny.

V domácí odvetě s Rapidem povzbuzovalo Pražany přes 9000 fanoušků. Proti Monaku může Sparta za určitých podmínek stadion dokonce zaplnit úplně. "S Rapidem to byl neskutečný zážitek. Navíc po dlouhém období, kdy jsme hráli bez diváků, to bylo super. Byl to fakt velký zážitek a užili jsme si to s fanoušky přímo na hřišti. Věřím, že nás čeká něco podobného. Byl to vítr do plachet a moc nám to pomohlo. Těšíme se na to znovu," řekl Hancko.