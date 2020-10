Po pondělním zatýkání v Minsku dala Cichanouská režimu ultimátum

Minsk - Běloruská policie zadržela po pondělní protestní akci penzistů nejméně 186 lidí, uvedla agentura Ria Novosti s odkazem na běloruské ministerstvo vnitra. Lidé vyšli do ulic ve večerních hodinách v reakci na to, že se odpoledne policie v Minsku nerozpakovala použít proti starším lidem takové prostředky jako slzný plyn či zábleskové granáty. Čelná představitelka běloruské opozice Svjatlana Cichanouská dala dnes běloruským představitelům ultimátum - do 25. října požaduje rezignaci Alexandra Lukašenka a splnění dalších požadavků, jinak hodlá zorganizovat celostátní stávku.

V pondělí odpoledne se policie pokusila rozehnat protestní pochody penzistů v několika běloruských městech. V metropoli se uchýlila k tvrdým prostředkům, což podnítilo obyvatele Minsku pobouřené takovým jednáním, aby večer vyšli do ulic, kde proti nim opět tvrdě zasáhli příslušníci bezpečnostních složek.

Někteří ze zadržených byli podle organizace na ochranu lidských práv Vjasna, která zveřejnila seznam více než sedmdesáti z nich, surově zbiti, několik z nich musela z místa odvézt sanitka. Mezi zatčenými bylo také několik nezletilých včetně 13letého chlapce, ten byl později propuštěn.

V reakci na současné dění v Bělorusku dnes někdejší prezidentská kandidátka Cichanouská, která se po srpnových volbách na nátlak úřadů uchýlila do sousední Litvy, vyzvala režim, aby do 25. října zajistil Lukašenkův odchod, ukončil násilí v ulicích a propustil všechny politické vězně. V opačném případě hodlá 26. října zahájit celonárodní stávku, blokádu silnic a bojkot obchodů vlastněných státem. "Máte 13 dní, abyste splnili tři podmínky. Máme 13 dní, abychom se připravili a po celou tuto dobu budou Bělorusové pokračovat v pokojných, ale vytrvalých protestech," oznámila Cichanouská na sociální síti Telegram.

V Minsku a dalších běloruských městech neutichají hromadné protesty od srpnových prezidentských voleb. Volební komise ohlásila, že vítězem voleb se stal dlouholetý vůdce Lukašenko, přestože mnozí jsou přesvědčeni, že volby byly zfalšované a ve skutečnosti vyhrála Cichanouská. Na nedělní demonstraci běloruské úřady zadržely 713 lidí.

Náměstek běloruského ministra vnitra v pondělí v reakci na protesty z předešlého dne pohrozil, že úřady v případě nutnosti použijí k potlačení nepokojů zbraně. "Jménem ministerstva vnitra oznamuji: neopustíme ulice a zajistíme pořádek v zemi. Příslušníci orgánů vnitra a vnitřních vojsk v případě nutnosti použijí speciální prostředky a bojové zbraně," uvedl náměstek na oficiálním účtu ministerstva na sociální síti Telegram, jeho vystoupení pak bylo zveřejněno na platformě YouTube.

Pondělní pochod byl již druhou akcí běloruských penzistů. Poprvé se sešli 5. října v centru Minsku, na transparentech byly slogany jako "Penzisté jsou pro změny" nebo "Nevěřím Lukašenkovi, BT, RT (běloruská televizní společnost a televizní síť Russia Today, pozn. ČTK.) a poslancům, věřím svým dětem a Světlaně Alexijevičové (držitelce Nobelovy ceny za literaturu a opoziční aktivistce, pozn. ČTK)".