Po pomlázkách se podle košíkáře z H. Brodu lidé letos moc neptají

Havlíčkův Brod - Po pomlázkách se podle Pavla Bártla z Havlíčkova Brodu lidé letos moc neshánějí. Chuť dodržovat tento velikonoční zvyk jim nejspíš berou omezení vydaná kvůli koronaviru. Bártl plete z vrbových prutů košíky a z žitné slámy ošatky dřív používané třeba na kynutí chleba. Řemeslo se naučil před třemi desítkami let. Když se přestěhoval z vesnice do města, nevěděl, co dělat ve volném čase po práci. Inspiroval ho článek v novinách.

Fotogalerie

Na pomlázky potřebuje Pavel Bártl před Velikonocemi obvykle týden, dělává jich okolo 150. Letos jich upletl asi pětinu, některé dlouhé i přes dva metry. "Kdyby náhodou někdo přišel," řekl ČTK. Předpokládá, že pondělní šlehání se tentokrát bude držet spíš jen v rodinách. "Tuhle jsem mluvil s jedním pánem, ten si vždycky bral pět šest pomlázek, letos nechce," podotkl. Pomlázky si ale překvapivě objednávají i ženy, buď, aby je partneři měli čím "pomladit", nebo do výzdoby.

Bártl, vlastní profesí zemědělec, se košíkářství naučil podle toho, co si kde přečetl. "Začátky byly těžké, byl jsem samouk, ale chytlo mě to," uvedl. V knihách se podle jeho zkušenosti ale dá dohledat jen něco, na řadu věcí si postupně musel přijít sám.

Koníček mu dělá radost i teď, když už je v důchodu. Řemeslo lidem občas ukazuje ve skanzenu Michalův statek v nedaleké Pohledi, jezdíval i na zámek Kačina. Sem tam někoho košíkářství začne zajímat a chodí se vyptávat, jak na to. "Ale málokdo u toho vydrží. Je to dost namáhavé na ruce," řekl Bártl.

Pracná je také příprava materiálu. Aby měl dlouhou slámu na ošatky, musí ji nasekat, než na pole vjedou kombajny. Vrbové proutí se řeže nejlépe do konce února. "Ostříhám celou vrbu, dovezu si to domů a vystříhám proutí, které se mi zdá, že budu potřebovat. Těch proutků vyberu, když řeknu pětinu, tak je to hodně, ostatní je odpad," řekl Bártl.

Na velký koš se dvěma uchy, který se používá třeba na nošení dřeva nebo sena, padne kolem 250 proutků. Proutěné košíky chtějí například i idé, kteří chodí sbírat houby.