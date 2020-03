Po poledni by do ČR měla dorazit první dodávka respirátorů z Číny

Praha - Dnes by mělo přiletět do Prahy první letadlo se zdravotnickým materiálem z Číny. Letadlo čínské společnosti China Eastern dopraví do země především 1,1 milionu respirátorů. Další dodávky zdravotnickým pomůcek z Číny budou následovat v dalších dnech. První letadlo z Číny s dodávkou 150.000 rychlotestů na zjišťování nákazy novým typem koronaviru přistálo v Praze v noci na středu.

V sobotu by čínská společnost China Eastern měla přivézt dalších sedm milionů roušek, odpoledne pak obří letoun Ruslan, který si stát zapůjčil na Ukrajině, více než 100 tun roušek, respirátorů a testů na koronavirus nového typu. Ruslan přiletí na letiště v Pardubicích.

V noci na čtvrtek odletěly do Číny také dvě letadla společnosti Smartwings. Letadla však ještě ve čtvrtek večer zůstávala v ruském Novosibirsku, kde měla naplánována mezipřistání. Stroje tam musely čekat na povolení od čínských úřadů. Původně měly Smartwings zajistit sedm letů, spolumajitel Smartwings Jiří Šimáně ale serveru Lidovky.cz řekl, že možná ministerstvo zdravotnictví využije pouze dvou letů.