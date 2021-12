Po pěti měsících se budou moci očkovat i lidé nad 55 a 50 let

Praha - Lidé nad 55 a 50 let budou moci od 13., respektive 20. prosince dostat už po pěti měsících třetí dávku očkování proti nemoci covid-19. Novinářům to dnes řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Stane se tak podle něj po dohodě s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO) a centrálním integrovaným řídícím týmem. V současné době mohou dostat třetí dávku po pěti měsících lidé starší 60 let.

"Ta třetí dávka je skutečně nejdůležitější a nejlépe chrání. To je jediné, co se teď rozhodne, vlastně je to již domluveno," řekl Babiš. S dalšími protiepidemickými opatřeními podle něj jeho vláda nyní nepočítá. Řekl, že počet hospitalizovaných sice stoupá, nemocnice to ale zvládají. Za hlavní problém označil odpor lidí k očkování a jejich agresivitu. "Zdravotníci to mají velice těžké," dodal.

V Praze jsou podle Babiše očkovací centra nevytížená, v jiných regionech je naopak potřeba očkovací kapacity zvýšit.

O možnosti očkování třetí dávkou již po pěti měsících pro lidi starší 55 let dnes informoval na twitteru i jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). Oznámil to po jednání krajského krizového štábu.

Zkrácení intervalu pro přeočkování pro padesátníky v příštím týdnu připustil v Rádiu Impuls ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). "Poté budeme zkracovat i u dalších věkových skupin. Je to ale otázka logistiky a organizace, aby lidé nečekali třeba několik týdnů, než se k té očkovací látce dostanou v případě, že bychom to otevřeli všem. Pro nás je důležité, aby se k ní dostali co nejdříve zejména ti, co jsou v největším riziku," řekl.