Po pěti hodinách konzultací začal summit k obsazení funkcí v EU

Brusel - Po více než pěti hodinách, které věnovali vyjednáváním v nejrůznějších menších skupinách, zasedli dnes odpoledne v Bruselu prezidenti a premiéři zemí Evropské unie ke společné diskusi o novém rozdělení klíčových pozic v unijních institucích. Summit začal už v neděli večer a byl pro nemožnost dosáhnout dohody přerušen v pondělí po poledni. Dnešní diskusi ale lídři unijní osmadvacítky před 18:00 SELČ podle informací ČTK opět přinejmenším na 30 minut přerušili.

"Jsme blíž a blíž," napsal na twitteru předseda jednání Donald Tusk. Blížící se dohodě by odpovídalo i rozhodnutí českého premiéra Andreje Babiše, který nakonec z Bruselu předčasně neodjede. Požádal místo toho Hrad o přesunutí schůzky, kterou měl kvůli dění ve vládní koalici na dnešní večer domluvenou s prezidentem Milošem Zemanem a předsedou koaliční ČSSD Janem Hamáčkem.

Poté, co skupina zemí včetně středoevropských států visegrádské skupiny (Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko) odmítla plán posadit do křesla v čele Evropské komise socialistu Franse Timmermanse, vzniklo dnes při neformálních rozhovorech nové možné řešení. Podle diplomatů by se šéfkou komise mohla stát německá ministryně obrany Ursula von der Leyenová. Budoucí předseda komise potřebuje nominaci Evropské rady, tedy summitu - která nemusí být jednomyslná. Následně jej musí podpořit většina europoslanců.

Končící belgický premiér Charles Michel by podle zmiňované nové varianty nahradil Tuska v čele Evropské rady, bulharský socialistický europoslanec Sergej Stanišev by mohl být předsedou nového europarlamentu a někdejší šéf EP Josep Borell ze Španělska by se stal nástupcem Federiky Mogheriniové ve funkci šéfa unijní diplomacie. Tým by doplnila výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu Christine Lagardeová, která by se mohla ujmout vedení Evropské centrální banky (ECB).

V kuloárech ale dál zní i jméno nynějšího unijního vyjednavače pro brexit Michela Barniera jako možné alternativy von der Leyenové v čele komise po odcházejícím Jeanu-Claudeu Junckerovi. V souvislosti s posty místopředsedů komise jsou zmiňováni její nynější členové Slovák Maroš Šefčovič a Dánka Margrethe Vestagerová. Vyloučeno není ani to, že kromě Staniševa je pro funkci šéfa europarlamentu zvažován také lidovecký "spitzenkandidát" Manfred Weber.

Klíčové nyní zřejmě bude, zda se plán ze summitu podaří prosadit právě v europarlamentu, jehož ustavující schůze už začala a který chce svého předsedu zvolit ve středu. Je proto možné, že summit s definitivním oznámením svých nominací a záměrů počká až poté, co bude jasný postoj klíčových parlamentních frakcí. Ty nyní o situaci jednaní ve Štrasburku.

Podle Babiše by bylo logické, kdyby do čela EK nastoupil lidovec

Státy visegrádské skupiny nadále odmítají možnost, že by do čela Evropské komise nastoupil nizozemský socialista Frans Timmermans. Novinářům to v úterý před dalším jednáním summitu EU o novém obsazení klíčových postů v EU řekl český premiér Andrej Babiš. Vlastního kandidáta V4 nemá, logické by ale podle Babiše bylo, kdyby klíčové křeslo předsedy komise obsadil nominant vítěze květnových eurovoleb, Evropské lidové strany (EPP).

Výraznou část svého ranního vystoupení před médii Babiš věnoval opakování výhrad, které V4 má vůči Timmermansovi, hlavně v souvislosti s migrací. Nechápe prý, proč po desítky hodin nebyli ostatní premiéři - Francie, Španělska, Holandska a Německa - schopni pochopit, že prosazení nynějšího prvního místopředsedy Evropské komise jako jejího budoucího šéfa by vedlo jen "ještě k většímu rozdělení a názorovému rozdílu" v EU.

Český premiér zmínil několik lidí, kteří by podle něj na funkci předsedy komise stačili, z liberální frakce třeba nynější komisařku pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerovou.