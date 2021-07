Po Perušičovi měl v Tokiu pozitivní test i kouč Nausch

Tokio - Třetí pozitivní test na koronavirus měl v české výpravě na olympijských hrách v Tokiu trenér plážových volejbalistek Simon Nausch. Kouč Markéty Nausch Slukové a Barbory Hermannové zamířil podle tiskové zprávy Českého olympijského týmu po potvrzení nálezu PCR testem z olympijské vesnice do izolace.

V týmu beachvolejbalistů jde o druhý případ. V izolaci je už volejbalista Ondřej Perušič, u něhož nákazu odhalily v neděli každodenní testy v olympijské vesnici. Jako první se onemocnění covidem-19 objevilo po příletu do Japonska u nejmenovaného člena realizačního týmu.

Zatím není jasné, jak se Nauschův případ dotkne jeho svěřenkyň. Záležet bude na výsledcích dnešních opakovaných testů Nausch Slukové a Hermannové. "Bohužel jsme se ráno probudily a dozvěděly se tuhle smutnou informaci. Simon byl na přetestování a bohužel mu vyšel i PCR test pozitivní. Takže šel do karantény a my s Bárou čekáme, co to pro nás bude znamenat jak pro dnešek, tak pro následující dny," řekla Nausch Sluková Radiožurnálu.

Perušičovi hrozí, že kvůli povinné karanténě nestihne spolu s Davidem Schweinerem úvodní zápas olympijského turnaje, do něhož by měli vstoupit 26. července. Vedení výpravy prověřuje možnosti přeložení úvodního zápasu.

"Vzhledem k předchozím případům v našem týmu jsme se snažili být extrémně opatrní, bohužel to nezafungovalo. Ale já jsem skutečně rád, že jsem v izolaci dřív, než bych mohl ohrozit účast někoho jiného na hrách," uvedl v tiskové zprávě olympijského týmu Nausch.

Česká výprava nyní spolupracuje s organizátory her na podrobných opatřeních včetně sebeizolace možných blízkých kontaktů. "Nakazit se může kdokoli, rozhodně nejsme v podobné situaci sami. Alespoň je znát, že pravidelné testování funguje a zachytí pozitivní případy hned v počátku. Je to pro nás nepříjemné, ale vypořádáme se s tím," řekl šéf výpravy Martin Doktor.