Po pauze startuje i anglická liga, Liverpool je krůček od titulu

Londýn - Po více než tříměsíční koronavirové přestávce se anglická fotbalová liga rozjede dvěma středečními dohrávkami 28. kola Manchester City - Arsenal a Aston Villa - Sheffield. Premier League obnoví sezonu jako třetí významná soutěž v Evropě po německé Bundeslize a španělské La Lize. Vedoucí Liverpool má nadosah první mistrovský titul po 30 letech.

Když byla anglická liga v polovině března přerušena kvůli pandemii covidu-19, dominantní Liverpool po 29 odehraných zápasech vedl tabulku o 25 bodů před druhým Manchesterem City. Úřadující mistři mají jedno utkání k dobru. Svěřencům trenéra Jürgena Kloppa bez ohledu na soupeře stačí k titulu získat šest bodů, pokud ale "Citizens" ve středu podlehnou Arsenalu a Liverpool v neděli zvítězí na hřišti městského rivala Evertonu, bude už o novém mistrovi rozhodnuto.

Anglické kluby byly jednotné v touze pozastavený ročník dohrát. Hráči se postupně vraceli do společné přípravy v několika fázích podle uvolňování vládních opatření a na závěr mohly týmy odehrát i přípravné zápasy.

"Bál jsem se jenom toho scénáře, že by sezona mohla být předčasně ukončena a anulována, protože by mi to přišlo nefér. Hrozně jsme chtěli hrát. Chlapci od návratu do tréninku vypadají dobře a myslím, že jsme připraveni. Budeme se soustředit na fotbal a se vším okolo se vyrovnáme," řekl britským médiím německý kouč Klopp, který dnes slaví 53. narozeniny.

Středeční utkání v Manchesteru bude speciální pro trenéra Arsenalu Mikela Artetu, který ještě v prosinci dělal asistenta domácímu kouči Pepu Guardiolovi. Obou Španělů se pandemie osobně dotkla, Guardiolovi zemřela matka s diagnózou nemoci covid-19, Arteta se z nákazy dokázal vyléčit. Arsenal osmkrát za sebou v lize neprohrál, přesto mu patří až devátá příčka.

"Těším se na setkání s Mikelem. Je to jeden z nejpříjemnějších lidí, které jsem v životě potkal. Známe se, on o nás ví všechno. Je nesmírně důležitou součásti našich nedávných úspěchů. Pomohl nám stát se tím, kým jsme," prohlásil Guardiola, jenž se City vyhrál anglickou ligu v letech 2018 a 2019.

Reprezentační záložník Tomáš Souček se s šestnáctým West Hamem vrátí do boje o záchranu v sobotním domácím duelu proti ambicióznímu Wolverhamptonu. Burnley, kde působí druhý český hráč v soutěži útočník Matěj Vydra, až v pondělí nastoupí na hřišti Manchesteru City.

Pátý Manchester United se v pátek představí na stadionu Tottenhamu, který s bývalým koučem "Rudých ďáblů" Josém Mourinhem před pauzou tápal, klesl na osmé místo a v osmifinále Ligy mistrů vypadl s Lipskem. Třetí Leicester v sobotu změří síly s Watfordem, čtvrtá Chelsea v neděli vyzve Aston Villu.

Sezona Premier League se dohraje bez diváků. Na zápasech může být maximálně 300 lidí, hráči mají zakázáno podávat si ruce či plivat a musejí dodržovat odstup při gólových oslavách. Trenéři ani náhradníci ale nemají nařízeno nosit roušky. Na stadionech budou chybět podavači míčů, náhradní balony budou pro hráče připraveny poblíž hřiště.

Fotbalisté budou v tréninkových centrech testovaní na koronavirus před cestami k utkáním. Před výkopem se bude držet minuta ticha za více než 40.000 osob, které ve Velké Británii zemřely s covidem-19.