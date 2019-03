Špindlerův Mlýn (Trutnovsko) - Větší razance a odhodlání mezi brankami posunuly lyžařku Gabrielu Capovou k životnímu maximu. Před bouřlivým publikem ve Špindlerově Mlýně se radovala ve slalomu Světového poháru z patnáctého místa.

"Mám strašnou radost," řekla novinářům pětadvacetiletá závodnice, která prožívá nejlepší sezonu v kariéře. Poprvé bodovala v zimě mezi elitou třikrát, navíc má před sebou ještě závěr Evropského poháru, v kterém vede hodnocení slalomu.

"Upřímně, nevím," odvětila nejdříve na otázku, co stojí za jejím zlepšením. Tvrdá práce, kterou pak zmínila, je základem každého úspěchu. "Asi více jezdit na risk. I v trénincích, nejen v závodech. Možná to mi pomohlo," uvažovala.

Možná pomohla i kulisa. Poprvé v kariéře hnalo Capovou do cíle přes deset tisíc hlasivek. "Musím říct, že to je krásný zážitek," přikývla. Povzbuzování slyšela už ve startovní brance. "Vnímala jsem tady pana moderátora Boučka, jak vykřikoval, že jedu. Jak to hučí," řekla. Na trati už se snažila soustředit na svůj výkon. "Už jsem tolik nevnímala, tolik si toho nepamatuju, ale všem moc díky," vzkázala.

V prvním kole zajela devatenáctý čas a spěchala se uzavřít do svého světa a soustředit se na druhou jízdu. A udělala dobře, v hodnocení druhého kola stačil její výkon na třinácté místo a v součtu z toho byla patnáctka. "A přitom jsem měla pocit, že mi druhé kolo vyšlo o trochu méně. Trochu mi docházelo a přišla jsem si pomalejší - snažila jsem se furt makat, ale cítila, že nohy už nejdou jako nahoře."

Vypořádala se s náročnými podmínkami. V prvním kole sněžilo, i když Capové už se na jízdu vyčasilo. V teplých podmínkách byl sníh hodně prosolený, aby držel pohromadě. "Slalom ve špatných podmínkách se mi docela daří, ani jsem si nestěžovala. Na prudkém se to trochu rozbilo, ve druhém jsem samozřejmě měla lepší trať, protože jela jsem dřív. Rovina a závěr držely dobře," uvedla.

Životním výkonem ve Světovém poháru se naladila na další vrchol. Příští neděli 17. března bude v italské Folgarii bojovat jako první Češka o triumf v hodnocení slalomu Evropského poháru, které aktuálně vede. "Bude to po psychické i fyzické stránce náročné ustát, ale snad se mi to povede. Bude to boj," řekla.

V kariéře si dává postupné cíle a každým rokem se snaží posouvat. Pro příští sezonu už má jasno, co by chtěla dokázat. "Usadit ve ve slalomové třicítce Světového poháru. Díky tomu, že mám dobré fisové body, startuju teď hned za třicítkou, což je jednodušší než s vysokým číslem. Tak šance je," řekla Capová.