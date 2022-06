Po pádu stromu na auto v Krkonoších na cestě do Malé Úpy zemřeli tři lidé

Malá Úpa (Trutnovsko) - Po pádu stromu na auto v Krkonoších dnes odpoledne zemřeli tři lidé. Jeden člověk skončil v nemocnici. Nehoda se stala na silnici II/252 do Malé Úpy. Hasiči to uvedli na twitteru. Podle Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) šlo asi o 30 metrů vysoký smrk, jehož pád s největší pravděpodobností způsobil poryv větru. Na Sněžce měl dnes odpoledne vítr sílu orkánu. Silnice na Malou Úpu a na hraniční přechod do Polska na Pomezních Boudách je uzavřena, uvedla policie. Silnice na Malou Úpu a na hraniční přechod do Polska na Pomezních Boudách je uzavřena, uvedla policie

Poryv větru strom podle správců parku zlomil ve výšce asi tří až čtyř metrů nad zemí. U pařezu měl strom asi jeden metr v průměru. "Šlo o vzrostlý smrk. Kůrovcem napadený nebyl," řekl ČTK mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný. Jde podle něj o první takový tragický případ v Krkonoších. Dodal, že krátce po pádu stromu na auto spadly v lokalitě kvůli větru ještě další dva stromy.

Policie uvedla, že kvůli popadaným stromům je uzavřená silnice od místa nehody směrem na Malou Úpu v délce téměř devíti kilometrů.

Tři cestující zemřeli na místě nehody. "Jednoho člověka jsme vyprostili a předali do péče zdravotnické záchranné služby. Do nemocnice ho transportoval vrtulník," uvedli hasiči.

Strom spadl na projíždějící auto před 13:00. "Stalo se to asi 200 metrů za odbočkou ze silnice Trutnov - Pec pod Sněžkou," řekla ČTK mluvčí policie Iva Kormošová. Stromy v místě nehody rostou především po levé straně silnice při cestě směrem na Malou Úpu. Po pravé straně teče řeka Malá Úpa.

Správa KRNAP stromy podél cest podle Drahného sleduje a rizikové stromy, u nichž by mohl hrozit pád, preventivně kácí. Riziko sražení stromu větrem se ale podle něj nikdy zcela eliminovat nedá. Lesníci podle Drahného v nejbližších dnech v lokalitě kolem cest stav stromů zmapují. Na vyšetřování okolností dnešní tragédie KRNAP s policie spolupracuje, uvedl mluvčí.

Silný vítr dnes také zastavil horní úsek lanovky na Sněžku. Podle dat z meteorologické stanice na poštovně Anežka měl dnes před 14:30 vítr na vrcholu Sněžky v nárazu rychlost 121,7 kilometru v hodině. Hranice orkánu je 118 kilometrů v hodině.