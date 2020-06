Po otevření barů čeká na konzumenty v Evropě milion piv

Brusel/Kodaň - S tím, jak se po celé Evropě otevírají bary a hospody, čeká na konzumenty až milion předplacených piv. Pivovary od globálního gigantu Anheuser-Busch InBev až po domácí minipivovary totiž přišly v době koronavirové pandemie s obchodními schématy, v nichž si zákazník koupí nápoj dopředu, aby podpořil v nesnázích svůj oblíbený podnik. S nynějším otevřením provozoven proto teď na mnoho předplatitelů čeká zlatavý mok, za nějž už nebudou muset zaplatit, napsala agentura Reuters.

V rámci první kampaně s názvem Café Courage prodala pivovarnická skupina AB InBev v Belgii předstihu přes 200.000 piv Stella Artois, Jupiler a dalších značek. Podobné akce následně rozjela ve 20 dalších zemích v Evropě i jinde po světě. Vybrala při nich na hospody, restaurace a bary přes šest milionů dolarů (141 milionů korun).

Světová dvojka Heineken vyčíslila množství piv prodaných přes poukázková schémata na 270.000.

V Dánsku, které otevřelo bary 18. května, jsou mezi těmi, kdo budou nyní za svou dřívější štědrost odměněni již dříve zaplaceným pivem, přátelé Arendse Rohlandová a Thomas Höffner Lövgren. Dánský pivovar Carlsberg nabízí ležák těm zákazníkům, kteří si předtím koupili láhvové či plechovkové pivo v rámci akce Adoptuj sud. Její základní myšlenkou bylo nalákat konzumenty do barů v naději, že tam poté vypijí více piv, než si původně koupili v obchodě.

Oba ze zmíněné dvojice vypadají na to, že přesně to mají v úmyslu udělat. "Jen vzácně si dám jenom jedno pivo," řekla Rohlandová poté, co si objednala předplacené pivo v baru Carl's Öl & Spisehus na předměstí Kodaně.

Milovníci piva v dalších zemích jsou na tom podobně. Jako poslední zatím v úterý otevřela gastronomické podniky Francie, Nizozemsko o den dříve. Očekává se, že Irsko a Belgie tak učiní později tento měsíc, zatímco Británie v červenci.

Julian Marsili, šéf strategie péče o značku v pivovaru Carlsberg, uvedl, že kampaň bude pokračovat i v létě. "Turistů moc nebude, alespoň ne těch ze zahraničí, takže vybízíme lidi, kteří chtějí adoptovat sud, aby dále objevovali dánské bary na turistických místech," řekl.

Podobná schémata sice pomohla, celkový propad prodejů ale nezastavila. V Británii uvedlo Britské sdružení piva a hospod (BBPA), že nebýt koronavirové pandemie, hospody mohly zažít nejlepší duben za posledních deset let a prodat 745 milionů pint (423 milionů litrů) piva díky neobvykle teplému a slunečnému jarnímu počasí.

Pro pivovary jde o důležitou věc s ohledem na fakt, že v hospodách, barech či kavárnách se spotřebuje zhruba třetina veškerého piva. V peněžní hodnotě je to 60 až 65 procent, říká Pierre-Olivier Bergeron, ředitel sdružení Evropské pivovary (Brewers of Europe).

Prodeje piva v amerických obchodech vzrostly, ale daleko méně než v případě vína či tvrdého alkoholu a rovněž ne tolik, aby propad spotřeby v lokálech vyrovnaly, uvedla společnost pro průzkum trhu Nielsen.

Znovuotevřené bary a restaurace zcela jasně nebudou fungovat tak jako před koronavirovou uzávěrou. Nadále se totiž potýkají s omezeními v podobě zkrácené otevírací doby, chybějící obsluhy či opatření vyžadujících společenský odstup.

Podle Emmy McClerkinové z BBPA má vymáhání pravidla o fyzickém odstupu mezi lidmi značné důsledky. Minimální vzdálenosti dva metry, které mezi sebou nyní musejí hosté udržovat, si může dovolit pouze třetina z 47.000 britských hospod. Pokud by vláda vyžadovala pouze jeden metr, mohly by jich otevřít hned tři čtvrtiny.

Ve snaze zvýšit tržby v podnicích zkoušejí pivovarníci i další cestu: pomáhají zásobovat lokály nezbytným sanitárním vybavením, přičemž zkušenosti nabírají v Číně, kde bary otevřely již v březnu. Pobočka společnosti AB InBev v Asii poslala do 50.000 barů a restaurací po celé Číně "balíčky na uvítanou" obsahující dezinfekci, gumové rukavice, roušky, plastové desky pro oddělování hostů v menších lokálech či hygienické pokyny. Stejné balíčky začala pivovarnická skupina následně používat i v dalších zemích, včetně Spojených států.