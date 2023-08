Po osvobození Robotyne pokračují ukrajinská vojska v postupu, tvrdí Kyjev

Kyjev - Ukrajinská vojska po osvobození obce Robotyne v Záporožské oblasti na jihu země pokračují v postupu na jihovýchod, uvedla ráno náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanna Maljarová. Ukrajinský postup na pomezí Doněcké a Záporožské oblasti podle BBC hlásí také americký Institut pro studium války (ISW).

Ukrajinská vojska zahájila protiofenzívu na jihu a východě země již počátkem června, dosud však dosáhla jen dílčích úspěchů.

"Robotyne je osvobozené a naše vojska postupují na jihovýchod," řekla Maljarová podle agentury Unian. Ukrajinské jednotky podle ní směřují k obcím Novoprokopivka a Očeretuvate "bez ohledu na zuřivý odpor nepřítele".

O ukrajinském postupu se zmiňují také analytici ISW, kteří upozorňují, že nejasnosti ohledně doplnění ztrát a vybavení ruských jednotek na jihu Ukrajiny ztěžuje předpovědi ohledně průběhu další etapy bojů. V oblasti podle nedávného hodnocení situace v podání ISW chybějí ruské síly, které dosud nebyly nasazeny do bojů. To může svědčit o tom, že další linie ruské obrany může být méně pevná než pozice, které již ukrajinské síly překonaly. Podle amerických expertů není jasné, zda si Rusové dokážou udržet převahu, pokud nebudou s to nasadit stejné množství vojáků i na další obranné linii.

Maljarová podle listu Ukrajinska pravda ohlásila také osvobození dalšího kilometru čtverečního u Bachmutu na východě Ukrajiny. Na mapě postavení ukrajinských vojsk na tomto úseku fronty podle náměstkyně vypadá jako podkova okolo města. To drží Rusové, ale z jihu a severu jsou obklopeni ukrajinskými vojsky na výšinách. "Na jižním křídle jsme postoupili a minulý týden jsme osvobodili další kilometr čtvereční, dohromady (od začátku protiofenzívy) už 44 čtverečních kilometrů," dodala Maljarová podle deníku.

Válka Ruska proti Ukrajině dnes pokračuje 551. dnem.