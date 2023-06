Děčín - Po osmi dnech se podařilo lapit v Děčíně poslední uprchlou opici. Dvouletého makaka chocholatého pracovnice bistra nad ferratou nalákaly do skladu, v němž ho zavřely. O návrat zvířete do zoologické zahrady se postarali odborníci. Zoo o tom dnes informovala na facebooku. Devět opic opustilo minulý týden výběh, u kterého někdo poškodil elektrický ohradník.

Pracovnice bistra svačily venku meloun a makak je přitom pozoroval. Dívky mu meloun hodily do skladu a poté, co tam vběhl, prostor zavřely. Vysvobodit ho následně přijeli zoologové, v přepravní bedně ho převezli za zbylou partou. "Bylo to pro nás utrpení. Děkuji všem, kteří se zapojili a pomohli, volali a posílali videa o pobytu opičáků," uvedl zoolog Roman Řehák.

Z výběhu v zoologické zahradě uprchla devítičlenná skupina opic, šest se jich dostalo mimo areál. Do nastražené klece, kterou zapůjčili lesníci, u děčínské zoo se podařilo chytit čtyři uprchlé opice. O víkendu se lapil další makak a dnes poslední.

Policie přijala minulé pondělí od strážníků oznámení o tom, že pátrají po neznámé osobě, která měla po zavírací době v zoo poškodit elektrický ohradník z výběhu opic. Strážníci podezřelého následně vypátrali u nedaleké restaurace na Pastýřské stěně. Na člověka u objektu upozornil policista v civilu. Policie následně zadržela dvaačtyřicetiletého muže, kterého umístila do policejní cely. Test na přítomnost drog v těle u něj vyšel s pozitivním výsledkem na THC. "Děčínští policisté, kteří ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci a prověřují veškeré další okolnosti případu, včetně výše škody a zjištění motivu, který vedl muže k vypuštění opic z výběhu," uvedla policejní mluvčí Eliška Kubíčková. "Prověřování případu pokračuje," řekla dnes ČTK.