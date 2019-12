Po opravách přenosových sítí pracuje I. blok Temelína na 60 pct

Temelín (Českobudějovicko) - První temelínský blok je poté, co ho energetici v pátek odpojili kvůli pracím ČEPS, na 60 procentech výkonu. Druhý blok vyrábí naplno, odpojený nebyl. Oba bloky jaderné elektrárny by měly elektřinu v plném rozsahu začít vyrábět ještě dnes. Temelín snížil 20. prosince výkon o polovinu kvůli požadavku společnosti ČEPS, která opravovala vedení velmi vysokého napětí. ČTK to dnes řekl temelínský mluvčí Marek Sviták.

ČEPS práce na vedení velmi vysokého napětí dokončil 22. prosince. ČTK to dnes řekla mluvčí ČEPS Hana Klímová.

V provozu na plném výkonu zůstal po 20. prosinci druhý blok, první blok energetici odpojili. Provozní personál připojil první blok k přenosové soustavě zpět v noci na dnešek. Elektrárna snížila 20. prosince večer výkon na polovinu. "První blok jsme odpojili a souběžně s pracemi ČEPS jsme ověřovali nastavení turbíny. Očekáváme, že dnes dosáhneme plného výkonu," řekl temelínský mluvčí.

ČEPS opravoval nejzatíženější části přenosové soustavy mezi Dasným na Českobudějovicku a Slavěticemi na Třebíčsku. Fázové vodiče na vedení velmi vysokého napětí dlouhém 143 kilometrů poškodil úder blesku. Práce za 150.000 korun naplánovala ČEPS na víkend před Vánoci, kdy je spotřeba elektřiny o 30 procent nižší než jindy. V pátek to ČTK řekl zástupce mluvčí ČEPS Lukáš Hrabal. Státní společnost ČEPS se v ČR stará o přenosové sítě. Opravy neovlivnily spolehlivost provozu přenosové soustavy, uvedl člen představenstva ČEPS Stanislav Votruba.

Temelín je největším výrobcem elektřiny v zemi, kryje zhruba pětinu domácí spotřeby. ČEZ spustil elektrárnu v prosinci 2000. Loni vyrobil Temelín 15,66 terawatthodiny (TWh) elektřiny. Od začátku letošního roku vyrobil 15,5 TWh elektřiny.