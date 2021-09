Po odkladech kvůli covidu měla premiéru bondovka Není čas zemřít

Herec Daniel Craig při příchodu na světovou premiérou filmu Není čas zemřít (No Time to Die) ze série o Jamesi Bondovi, která se konala 28. září 2021 v Londýně.

Herec Daniel Craig při příchodu na světovou premiérou filmu Není čas zemřít (No Time to Die) ze série o Jamesi Bondovi, která se konala 28. září 2021 v Londýně. ČTK/AP/Joel C Ryan

Londýn - Na červeném koberci v Londýně se v úterý u příležitosti světové premiéry nejnovějšího snímku ze série o Jamesi Bondovi s titulem Není čas zemřít (No Time to Die) sešli členové britské královské rodiny s oscarovými hvězdami. V Royal Albert Hall nechyběl ani britský herec Daniel Craig, který se v titulní roli jako agent 007 objevuje naposledy. Původně na duben 2020 plánovaná premiéra musela být odložena kvůli pandemii covidu-19.

"Je to taková úleva. Bylo pro mě hrozně důležité, abych sem přišel a oslavil to se všemi ostatními herci a s celým filmovým štábem, a dostal to do kin - a teď je to tady," uvedl Craig. "Před rokem jsem si nemyslel, že se to stane," dodal třiapadesátiletý herec, který se poprvé v roli tajného agenta 007 ve službách Jejího Veličenstva představil v roce 2006 ve filmu Casino Royale. Od té doby si zahrál celkem v pěti bondovkách.

Nadšení herců při premiéře tříhodinového snímku nezkazilo ani deštivé počasí. Craiga v pozornost poutajícím růžovém sametovém saku do londýnské haly doprovodili spoluherci Remi Malek, Lashana Lynchová a Léa Seydouxová, uvedla agentura Reuters.

Dlouho očekávané premiéry se zúčastnil i britský princ Charles, jeho syn William a jejich manželky. Jako poděkování za nasazení v první linii za pandemie dostali pozvání i pracovníci ve zdravotnictví a příslušníci ozbrojených složek. Mezi slavné hosty se zařadily herečka Judi Denchová, někdejší představitelka šéfky zpravodajské služby, a zpěvačka Billie Eilish, která k filmu nazpívala úvodní píseň.

Snímek režiséra Caryho Joji Fukunagy, známého například minisérií Temný případ (True Detective), slibuje obvyklou bondovskou akční podívanou, automobilové honičky, kaskadérské kousky a také úchvatné exteriéry. Děj zachycuje Bonda, který přeruší svůj idylický odpočinek na Jamajce a vydává se na stopu padoucha vybaveného novou smrtící technologií.

Britská kina si od bondovky slibují, že pomůže zotavení celého filmového odvětví, které citelně zasáhla pandemie covidu-19. Předprodej vstupenek podle deníku The Guardian naznačil, že snímek Není čas zemřít by se mohl stát druhým nejvýdělečnějším filmem z celé bondovské série, která trvá skoro 60 let a čítá 25 snímků.

Na plátnech českých kin se film Není čas zemřít objeví ve čtvrtek 30. září.