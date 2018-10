Praha - Po nočním větru se bez proudu ocitlo téměř 7000 domácností na severovýchodě Čech, kterým dodává elektřinu společnost ČEZ. Bez dodávek energie je také několik stovek odběratelů E.ON. Vyplývá to z informací energetických společností. Hasiči z krajských stanic hlásí v souvislosti s nočním větrem většinou jednotky či desítky výjezdů. Na několika tratích v Česku také kvůli popadaným stromům nejezdí vlaky. Problémy zůstávají na čtyřech regionálních tratích, příměstský spoj z Kolínska do Prahy už jezdí, vyplývá z informací na webu Českých drah. Kvůli silnému větru nejezdí pražské přívozy na trasách Holešovice - Karlín a Troja - Císařský ostrov. Plavba není v tomto počasí bezpečná.

Energetická společnost ČEZ dnes v 06:00 ráno evidovala přes 20 poruch na vedení vysokého napětí a další poruchy na nízkém napětí. "Bez elektřiny je necelých 7000 odběrných míst. Jedná se především o oblast severovýchodních Čech. V terénu máme pracovníky poruchových služeb, kteří pracují na obnovení dodávky elektřiny," sdělila ČTK mluvčí Skupiny ČEZ Soňa Holingerová. Bez proudu jsou domácnosti na Jablonecku, Semilsku, Trutnovsku, Jičínsku, Děčínsku a Ústecku. Ve středních Čechách nejde proud na Benešovsku, Praze-východ, na Moravě pak na Šumpersku.

Distribuční společnost E.ON, která dodává elektřinu v jižních Čechách, na Vysočině a jižní Moravě, eviduje po nočním větru několik stovek lidí bez dodávek. Největší potíže jsou na Třebíčsku a Otrokovicku. V jižních Čechách je největší výpadek na Českokrumlovsku, a to v Rychnově nad Malší, kde je bez dodávek elektřiny 150 odběrných míst. ČTK to sdělila mluvčí E.ON Martina Slavíková. Servisní pracovníci podle ní vyjedou do terénu, jakmile se rozední. "Očekáváme, že do dvou hodin bychom mohli snížit počet poruch na polovinu. Na některých místech však dosud fouká velmi silný vítr a vydatně prší, což by mohlo opravy v terénu komplikovat," dodala.

Hasiči z jednotlivých krajů hlásí většinou jednotky až desítky výjezdů souvisejících se silným větrem. V Královéhradeckém kraji měli během noci deset výjezdů. V Praze vyjížděli pětkrát, a to kvůli uvolněným plechům či popadaným stromům.

Provoz vlaků je po nočním větru omezen na čtyřech regionálních tratích v Česku, čtyři tratě byly od rána zprovozněny. V Libereckém kraji nejezdí vlaky mezi Novým Borem a Českou Lípou. Do 08:00 by měla být trať zprovozněna. V Jihomoravském kraji jezdí místo vlaků autobusy mezi Moravským Krumlovem a Bohuticemi. V Moravskoslezském kraji je provoz zastaven mezi Branticemi a Miloticemi nad Opavou a mezi Valšovem a Rýmařovem. Vlaky už jezdí mezi Pečkami a Kouřimí na Kolínsku, kde byl provoz do 07:00 zastaven kvůli pádu stromu na trať. Na příměstské lince na Prahu byla zavedena náhradní autobusová doprava.

Podle meteorologů může vítr v nárazech dosahovat 70 kilometrů v hodině, na Českomoravské vrchovině, v Pardubickém kraji a západu Jihomoravského kraje kolem 90 km/h a na horách na severu až 110 km/h. Vítr by měl zeslábnout odpoledne.

Silný vítr komplikuje v Praze provoz přívozů. Loď mezi Holešovicemi a Karlínem nejezdí vůbec, plavba není v tomto počasí bezpečná. Přívoz mezi Trojou a Císařským ostrovem začal jezdit v 07:20, lidé ale musí počítat s nepravidelnostmi. Informuje o tom organizace Ropid, která organizuje MHD v hlavním městě. Výstraha meteorologů před silným větrem platí v celé republice do dnešních 15:00.

Přívoz mezi Karlínem a Holešovicemi v úterý doporučila Technická správa komunikací (TSK) jako náhradní dopravu k holešovické tržnici. Kvůli zhoršení stavu silničního mostu nad stanicí metra Vltavská je totiž od dnešní půlnoci nejméně na týden uzavřena část komunikace Bubenská navazující na magistrálu ve směru z centra na Výstaviště. Ke stanici metra nemohou kvůli uzavírce jezdit tramvaje.

Jihomoravský kraj

Hasiči měli v noci na dnešek 23 výjezdů kvůli silnému větru. Odstraňovali především popadané stromy na silnicích, řekl ČTK jejich mluvčí Jaroslav Mikoška. Podle něj se vše obešlo bez zranění.

Silný vítr začal na jižní Moravě vát v úterý večer. "Od 19:30 do dnešních 6:30 jsme vyslali jednotky ke 23 událostem v souvislosti se silným větrem. Šlo o odstranění popadaných stromů a zprůjezdnění komunikací," uvedl Mikoška.

"Není to ale nic dramatického. Očekávali jsme to vzhledem k meteorologické výstraze," dodal Mikoška. Nejvíce zásahů bylo na Brněnsku a na Znojemsku, hasiči vyjížděli ale i v okresech Blansko a Hodonín.

Karlovarský kraj

Silný vítr v noci na dnešek způsobil v kraji jen malé škody. Hasiči vyjížděli k několika událostem. Asi nejvážnější nehoda se stala ráno u Kraslic. Do spadlého stromu tam narazila dvě auta.

Podle krajské policejní mluvčí Zuzany Týřové uzavřel spadlý strom ráno silnici 210 asi kilometr před Kraslicemi. Objízdná trasa vede přes Smolnou a Rotavu.

"Došlo tam k nehodě dvou aut, narazila do stromu. Nehoda se obešla bez vyprošťování," upřesnil mluvčí krajských hasičů Martin Kasal. Dodal, že hasiči vyjížděli v noci na dnešek jen ke třem událostem, šlo o polámané stromy na komunikacích.

Královéhradecký kraj

Hasiči zasahovali v noci na dnešek kvůli silnému větru u deseti událostí. Nejčastěji likvidovali popadané stromy. Spadlý strom dnes ráno u Kuksu na Trutnovsku zastavil na dvě hodiny provoz na železniční trati mezi Jaroměří a Dvorem Králové nad Labem. Energetici kvůli větru ráno evidovali čtyři poruchy na vedeních vysokého napětí a desítky poruch na vedení nízkého napětí. ČTK to řekli hasiči a zástupci Českých drah a společnosti ČEZ.

Vítr podle energetiků nejvíce zasáhl Trutnovsko, a to především lokality Bernartice, Křenov, Žacléř, Prkenný Důl. Poruchy měli energetici dále hlášeny z míst z Jičína směrem na Semily, a to z okolí Libošovic, Malechovice, Mladějova, Kozlova, Rovně. Vítr zasáhl i Hradecko, energetici evidovali poruchy na Chlumecku.

"Na odstraňování poruch pracujeme. Na některých místech, zvláště v lesních úsecích, je to velmi obtížné. Posílili jsme počty pracovníků poruchových čet, pracovníků na dispečinku i pracovníků call centra," řekla regionální mluvčí ČEZ Šárka Lapáčková Beránková.

Hasiči kvůli větru rozebírali část lešení v Hradci Králové. "Dále odstraňovali popadané stromy ze silnic na Hradecku, například u Štítu, Hradce Králové, Kratonoh a Slatiny," uvedla mluvčí hasičů Martina Götzová. Stromy popadaly na silnice také na Trutnovsku, a to u Bílé Třemešné, v Prkenném Dole u Žacléře a u Královce. V Krkonoších strom spadl na silnici na Výrovku.

Meteorologové upozorňují, že v hradeckém kraji by i dnes mohl vát vítr rychlostí v nárazech až 90 kilometrů v hodině. Na hřebenech Krkonoš by mohl mít rychlost kolem 110 kilometrů v hodině. Odpoledne by měl vítr zeslábnout.

Liberecký kraj

Hasiči měli od půlnoci do dnešního rána skoro 40 výjezdů v souvislosti se silným větrem. Především šlo o popadané stromy na komunikace, řekla ČTK krajská mluvčí hasičů Pavlína Bílková. Podle mluvčí ČEZ Soni Holingerové je v kraji bez proudu skoro 3000 domácností.

Kvůli popadaným stromům začali hasiči vyjíždět hlavně dnes po 4:30. "Od té doby je to asi 30 případů a jezdíme dále. Většinou je to Jablonecko, dost je toho i na Českolipsku," uvedla Bílková. Dodala, že hasiči zatím nemají hlášeno žádné zranění ani větší škody. Některé silnice ale blokují polámané stromy.

Pardubický kraj

Hasiči v Pardubickém kraji zasahovali od úterních 23:00 do dnešních 6:00 u 17 událostí v souvislosti se silným větrem. Odstraňovali zejména popadané stromy. Museli zajistit i střechu domu v Cholticích na Pardubicku, aby utržený plech neodlétl a někoho nezranil, uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková. Energetici museli odstraňovat poruchy na vedeních vysokého i nízkého napětí.

Vítr byl v celém regionu. Stromy ležící přes vozovku hasiči odstraňovali například na několika místech v Ústí nad Orlicí, Bohuňovicích a Dolních Libchavách na Orlickoústecku, Jankovicích a Lázních Bohdaneč na Pardubicku, Žumberku na Chrudimsku nebo Jedlové a Rozstání na Svitavsku. V Poličce na Horním Předměstí vítr odnesl trampolínu na komunikaci.

Energetici museli v kraji odstraňovat čtyři poruchy na vedení vysokého napětí a desítky poruch na vedení nízkého napětí. Způsobily je stromy a větve spadlé do drátů. K nejpostiženějším patří oblast Ústí nad Orlicí směrem na Horní Houžovec, na Svitavsku například obce Trnávka a Vranová Lhota, na Chrudimsku území směrem na Havlíčkův Brod s obcemi Dolany, Luže, Skuteč, Zhoř či Leština. "Na odstraňování poruch pracujeme, na některých místech, zvláště v lesních úsecích, je to velmi obtížné a musíme dbát i na bezpečnost našich zaměstnanců," uvedla mluvčí skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárka Lapáčková Beránková.