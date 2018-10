Praha - Po nočním větru jsou tisíce domácností v Česku bez dodávek elektřiny. Společnost ČEZ hlásí 7000 domácností bez proudu, E.ON v Jihomoravském kraji 2500 domácností. Na odstraňování poruch energetici pracují. Následky silného větru zaměstnaly také hasiče, nejvíce zásahů evidují v Libereckém a Jihomoravském kraji. Odklízeli především popadané stromy, které způsobily také problémy na několika regionálních tratích. Před 09:00 nejezdily vlaky na dvou tratích. Silný vítr komplikuje provoz přívozů na Vltavě v Praze. Na Sněžce naměřili meteorologové vítr o rychlosti 160 kilometrů.

Energetická společnost ČEZ dnes v 06:00 ráno evidovala přes 20 poruch na vedení vysokého napětí a další poruchy na nízkém napětí. "Bez elektřiny je necelých 7000 odběrných míst. Jedná se především o severovýchodní Čechy. V terénu máme pracovníky poruchových služeb, kteří pracují na obnovení dodávky elektřiny," sdělila ráno ČTK mluvčí Skupiny ČEZ Soňa Holingerová. Bez proudu jsou domácnosti na Jablonecku, Semilsku, Trutnovsku, Jičínsku, Děčínsku a Ústecku. Ve středních Čechách nejde proud na Benešovsku, v okrese Praha-východ a na Moravě na Šumpersku.

Distribuční společnost E.ON, která dodává elektřinu v jižních Čechách, na Vysočině a jižní Moravě, eviduje po nočním větru tisíce lidí bez dodávek. Jen v Jihomoravském kraji šlo o 2500 domácností, kde vypadl proud na Blanensku a také mezi Znojmem a Vranovem nad Dyjí. "Mezi Znojmem a Vranovem je porucha 38 distribučních trafostanic, což se týká 1660 odběrných míst. Teď jsou bez proudu," uvedla mluvčí E.ON Božena Herodesová. Na Blanensku je bez proudu 800 domácností. "Dispečeři hledají, kde je problém. Pokud to půjde, přepneme na jiný okruh, který je bez problémů. Pokud ale budou přetrhané dráty a nedovolí nám to přepnout, musíme počkat na techniky," řekla Herodesová.

Potíže s dodávkami proudu má E.ON také na Třebíčsku. V jižních Čechách je největší výpadek na Českokrumlovsku, a to v Rychnově nad Malší, kde je bez dodávek elektřiny 150 odběrných míst. ČTK to sdělila mluvčí E.ON Martina Slavíková. "Očekáváme, že do dvou hodin bychom mohli snížit počet poruch na polovinu. Na některých místech však dosud fouká velmi silný vítr a vydatně prší, což by mohlo opravy v terénu komplikovat," dodala Slavíková před 08:00.

Hasiči z jednotlivých krajů hlásí většinou jednotky až desítky zásahů souvisejících se silným větrem. V Libereckém kraji hasiči od půlnoci do dnešního rána pomáhali odstraňovat následky větrného počasí téměř na 40 místech, většinou na Jablonecku a Českolipsku. V Jihomoravském kraji na 23 místech především odklízeli popadané stromy. Podle mluvčího krajských hasičů Jaroslava Mikošky nebyl nikdo zraněn. Hasiči v Královéhradeckém kraji odstraňovali například spadlý strom u Kuksu na Trutnovsku, kvůli kterému byl přerušen provoz na trati mezi Jaroměří a Dvorem Králové nad Labem. V Pardubickém kraji měli hasiči v souvislosti s počasím 17 zásahů, malé škody způsobil vítr také v Karlovarském kraji.

Vítr způsobil problémy také v železniční dopravě. České dráhy měly ráno mimo provoz vlaky na několika regionálních tratích, což se do 09:00 podařilo většinou zprovoznit. Nejezdil třeba příměstský spoj z Kolínska do Prahy a některé spoje v Libereckém kraji. Kolem 09:00 se s následky nočního větru potýkaly tratě Chýnov - Obrataň na pomezí Vysočiny a Jihočeského kraje a Ždírec nad Doubravou - Hlinsko v Čechách. Silný vítr komplikuje provoz přívozů v Praze. Loď mezi Holešovicemi a Karlínem nejezdí vůbec, plavba není v tomto počasí bezpečná.

Podle meteorologů může vítr v nárazech dosahovat 70 kilometrů v hodině, na Českomoravské vrchovině, v Pardubickém kraji a západu Jihomoravského kraje kolem 90 km/h a na horách na severu až 110 km/h. Vítr by měl zeslábnout odpoledne.