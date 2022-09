Po noční pauze se v ČR opět otevřely volební místnosti

První den voleb do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu, 23. září 2022, Hradec Králové.

První den voleb do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu, 23. září 2022, Hradec Králové. ČTK/Taneček David

Praha - Po noční přestávce se v Česku znovu otevřely volební místnosti. Voliči mají ještě šest hodin na to, aby si vybrali své místní zastupitele. Na třetině území republiky mohou zároveň ovlivnit volbu 27 senátorů a tím i rozložení sil v horní komoře.

Vítězství v komunálních volbách obhajuje ze stran na počet obdržených hlasů hnutí ANO. Nejvíce obecních mandátů ovšem ze stran získala KDU-ČSL. Rovněž v senátních volbách mohou nejvíc ztratit lidovci, kteří obhajují vítězství v sedmi z 27 obvodů, kde se nyní volí.

Jak strany uspěly a zda se do zastupitelstev dostala podobně jako do Sněmovny nová uskupení, bude jasné odpoledne po 14:00, kdy výsledky začnou nabíhat na volebním webu. Na kompletní výsledky voleb si ale budou lidé muset počkat asi až do nedělního rána, stejně jako před čtyřmi lety.

* * *