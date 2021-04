Po nezvykle dlouhé pauze odstartuje semifinále hokejové extraligy

Praha - Po týden a půl dlouhé pauze odstartují během velikonočního semifinálové série play off extraligy, do kterých postoupily nejlepší čtyři týmy základní části. Vítěz Prezidentského poháru Sparta přivítá Liberec, doma rozehraje v sobotu a v neděli boj o finále také poslední korunovaný šampion z roku 2019 Třinec proti Mladé Boleslavi.

Atraktivitu bitvy Pražanů se Severočechy naznačily už zápasy základní části, v nichž si oba celky připsaly po dvou výhrách. "Myslím, že o úspěchu v sérii rozhodne okamžitá forma všech hráčů. Jestli si to prostě sedne, nebo nesedne. To bude z mého pohledu rozhodující. Těžko se dá změnit něco zásadního. Jen se dolaďuje, je to o těch detailech. Těšíme se. A věříme, že to bude skvělý hokej," řekl trenér Sparty Miloslav Hořava.

Nejrychlejší možný postup Liberce přes Hradec Králové ze série, v níž se očekával hodně vyrovnaný souboj, ho překvapil. "Něco takového jsem vůbec nečekal," přiznal Hořava.

Oba týmy se mohly ve čtvrtfinále spolehnout na skvěle chytající gólmany Alexandera Saláka a Petra Kváču. "Saša podává vynikající výkony, na týmu je to hrozně poznat. Máme za sebou gólmana s mraky zkušeností. Uklidňuje nás to, chytá fantasticky," ocenil centr elitního útoku Roman Horák.

"Myslím, že to bude vyrovnané. Favorit je daný a je jím Sparta. Uděláme však maximum, abychom byli úspěšní my a abychom jí to co možná nejvíc ztížili. Nevím, zda lze říct, že je ta pozice (outsidera) pro nás nějak výhodnější, nebo ne. Dost možná půjdeme do série s lehčími hlavami, než bude mít Sparta, která byla suverénním vítězem základní části. Na ní ten tlak bude, což možná přináší určitou nervozitu," prohlásil liberecký kouč Patrik Augusta.

"Ať je to, jak chce, Sparta je prostě velký favorit celé ligy se spoustou fantastických hráčů. Jsou silní nejen na ledě, ale i manažersky, mají silné zkušené trenéry," řekl liberecký útočník Michal Birner. "Věřím ale, že v našem rozpoložení přispějeme k tomu, že se bude hrát hodně kvalitní a koukatelný hokej. Je pro mě novinkou tady v Liberci, že tím favoritem nebudeme my, ale to neznamená, že nechceme vyhrát a postoupit. Musíme k tomu každý zápas předvést výkony na hraně svých možností," prohlásil Birner.

Povedené vystoupení ve čtvrtfinále má za sebou i Mladá Boleslav. "To už je za námi. Před sebou máme Třinec, který je favoritem celé extraligy a my se budeme snažit mu to hodně znepříjemnit. S Pardubicemi jsme měli špatné starty do druhého a čtvrtého zápasu. Toho se musíme vyvarovat, protože Třinec by nás určitě potrestal," varoval kouč Pavel Patera.

Během volna jeho tým nezahálel. "Vznikl prostor nějakých deseti jedenácti dnů. Kluci si samozřejmě odpočinuli a projeli jsme si hru ve všech pásmech, všechny nerovnovážné situace. Teď už je to jen o tom, abychom si nastavili hlavu na semifinále," podotkl Patera.

Mladoboleslavští v dlouhodobé fázi zdolali Třinec ve všech čtyřech utkáních. "Se Spartou jsou největší favorité na postup do finále i zisk titulu. Těžko se tam hledá nějaká slabina. Mají plno ofenzivních hráčů, ale i výborné hráče do obrany. Bude to těžká série, ale myslím, že to budou vyrovnané zápasy. Naše přednost by mohla být v tom, že máme čtyři vyrovnané lajny," věří Patera.

"Třinec je natolik zkušené mužstvo, že neočekávám, že by jim lezlo do hlav, jaké byly výsledky mezi oběma týmy v základní části, ale můžeme se jim tam dostat předvedeným výkonem. Je to jen na nás," domnívá se zkušený obránce Martin Ševc.

Oceláři pod vedením kouče Václava Varadi ztratili jen jedinou sérii ze sedmi. Před dvěma lety došli až ke zlatu. "Vnímáme Mladou Boleslav jako kvalitního soupeře, ve čtvrtfinálové sérii s Pardubicemi jasně dominovala. Byla lepší a zaslouženě zvítězila. Připravujeme se na ni pečlivě," řekl novinářům Varaďa. "Velmi dobře forčekují a nedostávají moc branek. I v jejich obranném pásmu si dokážou poradit s těžkými situacemi, defenzivně jsou na tom velmi slušně. Čeká nás těžká práce," dodal Varaďa.

"Víme, jaký hokej Boleslav hraje a předpokládám, že každý zápas bude bruslivý a atraktivní. Je také nebezpečná v protiútocích, v mrštnosti, šikovnosti. My se ale soustředíme hlavně na náš výkon. Bude to hlavně o naší hře a děláme maximum, abychom na ně zvolili správnou taktiku, která nám přinese vítězství," uvedl třinecký obránce Jan Jaroměřský.

Statistické údaje před zápasy semifinále extraligy (3. a 4. dubna): HC Sparta Praha (po základní části 1.) - Bílí Tygři Liberec (4.). Začátky: sobota 17:00 (ČT sport), neděle 15:00 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v sezoně: 2:3, 3:0, 1:3, 5:2 (nejproduktivnější hráči: David Tomášek 2 branky + 3 asistence - Jaroslav Vlach 1+2). Bilance vzájemných zápasů v play off extraligy: 18 zápasů - 9 výher - 2 výhry v prodloužení nebo po samostatných nájezdech - 0 proher v prodloužení nebo po samostatných nájezdech - 7 proher - skóre: 46:50. Nejproduktivnější hráči v play off: Michal Řepík 4 zápasy/5 bodů (2+3) - Michal Bulíř 4/5 (4+1). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Michal Řepík 52/53 (26+27) - Michal Birner 50/45 (14+31). Statistiky brankářů v play off: Alexander Salák průměr 0,75 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 97,35 procenta a dvakrát udržel čisté konto - Petr Kváča 0,94, 95,74 a dvakrát udržel čisté konto. Statistiky brankářů v základní části: Matěj Machovský 2,26, 91,30 a pětkrát udržel čisté konto, Alexander Salák 1,63, 94,01 a jednou udržel čisté konto, Jakub Neužil 2,27 a 90,00 - Petr Kváča 2,07, 92,46 a dvakrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 2,15, 91,08 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Sparta se s Libercem v play off utkala dosud čtyřikrát. V roce 2007 při cestě za dosud posledním titulem v semifinále vyhrála 4:1 na zápasy. Potom třikrát uspěli Severočeši. O rok později ovládli čtvrtfinálovou sérii 4:0, v roce 2016 ve finále zvítězili 4:2 na utkání a získali svůj dosud jediný titul, před třemi roky vyhráli v předkole 3:0 na zápasy. - Sparta bude hrát semifinále v nejvyšší soutěži pojednadvacáté, do finále postoupila devětkrát. Naposledy se jí to povedlo v roce 2016, kdy získala stříbro. - Liberec je ve své 19. extraligové sezoně v semifinále podeváté. V letech 2005, 2007, 2008, 2010 i 2012 v něm neuspěl. V roce 2016 získal historický titul, o rok později a před dvěma roky skončil druhý. - Pražané mají jako vítěz základní části už před startem semifinále jistý zisk medaile, která bude jejich pětatřicátou. Zlato získali osmkrát, stříbro desetkrát a bronz šestnáctkrát. - Sparta vyřadila ve čtvrtfinále Olomouc 4:0 na zápasy a Liberec postoupil také ve čtyřech duelech přes Hradec Králové. - Pražané v součtu s koncem základní části vyhráli sedm z posledních osmi zápasů a doma vyhráli čtyři z uplynulých pěti duelů. - Liberec zvítězil šestkrát za sebou a venku uspěl třikrát v řadě. - Bílí Tygři vyhráli šest z posledních osmi vzájemných zápasů. - Sparťanský kapitán Michal Řepík působil v Liberci v sezoně 2015/16 a získal s ním mistrovský titul. - Trenér Sparty Josef Jandač vedl Liberec v letech 2001 až 2003 a ve své první sezoně na severu Čech s Bílými Tygry postoupil do extraligy. - Brankář Petr Kváča z Liberce v sezoně 2017/18 v dresu Sparty debutoval v extralize a odchytal za ni dva zápasy na střídavý start z tehdy prvoligového Motoru České Budějovice. HC Oceláři Třinec (2.) - BK Mladá Boleslav (3.). Začátky: sobota 15:00 (O2 TV Sport), neděle 17:00 (ČT sport). Vzájemné zápasy v sezoně: 3:4 po sam. nájezdech, 2:3, 2:3, 3:4 (Martin Růžička - Ondřej Najman oba 3+2). Bilance vzájemných zápasů v play off extraligy: 5 zápasů - 4 výhry - 0 výher v prodloužení nebo po samostatných nájezdech - 0 proher v prodloužení nebo po samostatných nájezdech - 1 prohra - skóre: 13:12. Nejproduktivnější hráči v play off: Matěj Stránský 4/6 (2+4) - Jakub Kotala 4/7 (5+2). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Martin Růžička 52/63 (19+44) - David Šťastný 50/52 (26+26). Statistiky brankářů v play off: Ondřej Kacetl 1,00, 96,33 a jednou udržel čisté konto - Jan Růžička 1,25, 96,00 a dvakrát udržel čisté konto. Statistiky brankářů v základní části: Jakub Štěpánek 2,31, 90,54 a třikrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,45 a 88,76 - Jan Růžička 2,27, 91,34 a třikrát udržel čisté konto, Gašper Krošelj 2,40 a 91,28, Marek Schwarz 2,00 a 93,10. Zajímavosti: - Třinec vyzve Mladou Boleslav podruhé, při prvním souboji ve čtvrtfinále v roce 2015 slavil postup po vítězství 4:1 na utkání. - Oceláři jsou za 26 let působení v nejvyšší soutěži mezi nejlepšími čtyřmi podesáté a pětkrát v semifinále uspěli. V letech 2008, 2015 a 2018 získali stříbro a v sezonách 2010/11 a 2018/19 dosáhli na titul. Neuspěli v letech 1999, 2003, 2012 a 2013. V roce 1999 získali bronz. - Mladá Boleslav hraje od roku 2008 dvanáctou sezonu v nejvyšší soutěži, do semifinále se dostala jednou v roce 2016 a prohrála v něm s Libercem 0:4 na zápasy. Na první medaili čeká. - Třinec vyřadil ve čtvrtfinále Kometu Brno 4:0 na zápasy, Mladá Boleslav vyřadila také v nejrychlejší možné době Pardubice. - Oceláři vyhráli čtyři série play off za sebou. Naposledy neuspěli v roce 2018, kdy podlehli ve finále s Kometou 1:4 na zápasy. - Třinec v součtu s koncem základní části vyhrál pětkrát za sebou a třikrát v řadě uspěl venku. - Mladá Boleslav drží vítěznou sérii už sedm utkání a venku vyhrála čtyřikrát za sebou. - Bruslařský klub vyhrál ve vzájemných zápasech pětkrát v řadě. - Obránce Jan Jaroměřský z Třince je odchovancem Mladá Boleslavi, za kterou nastoupil v sezoně 2007/08 k šesti zápasům v první lize. Útočník Milan Mikulík hrál za Mladou Boleslav v sezonách 2007/08 a 2011/12 až 2014/15. - Brankář Marek Schwarz z Mladé Boleslavi odchytal za Oceláře pět utkání v sezoně 2003/04. Útočník David Cienciala je odchovancem Třince, odkud po zisku titulu v roce 2019 odešel do Mladé Boleslavi. - Francouzský útočník Valentin Claireaux z Mladé Boleslavi v pondělí