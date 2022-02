Po nezdaru Valijevové měly krasobruslařky ceremoniál, čekání bylo uslzené

Peking - Spousta emocí byla k vidění před květinovým ceremoniálem pro nejlepší tři krasobruslařky olympijské soutěže. Nebyla mezi nimi největší favoritka Kamila Valijevová, která startovala na výjimku po pozitivním dopingovém testu, ale v medaili své snažení neproměnila. Po pokažené volné jízdě vzlykala, když odcházela do zákulisí. K neutišení byla také novopečená stříbrná olympijská medailistka Alexandra Trusovová, slzy štěstí tekly po tvářích bronzové Japonky Kaori Sakamotové.

Trusovové nepomohlo k vítězství ani pět čtverných skoků, mísila se v ní zlost a zklamání. "Nemám z toho výsledku radost. Udělala jsem všechno. A nakonec jsem to už neměla ve svých rukou," rozčilovala se. Dvojnásobná juniorská mistryně světa z let 2018 a 2019 na velký seniorský titul stále čeká. "Každý má zlatou medaili, každý, ale ne já. Nenávidím bruslení, nenávidím tenhle sport. Už nikdy nebudu bruslit, nikdy. Tři roky nevyhrávám velké závody. Vždycky se toho snažím dosáhnout, přidávám čtverné skoky," chrlila ze sebe v bezprostředních emocích bronzová medailistka z loňského MS, která má i dva bronzy z ME. Pak své výroky o konci kariéry mírnila. "Uvidíme," poznamenala sedmnáctiletá krasobruslařka.

Dlouho trvalo, než se připravila na ceremoniál. Ukrývala svou tvář před objektivy kamer, nadávala a plakala, odstrkovala členy realizačního týmu včetně trenérky Eteri Tutberidzeové. "Chtěla jsem plakat, tak jsem plakala. Jsem tady dva týdny, sama bez mámy a bez psů, tak jsem prostě brečela," vykládala sedmnáctiletá Ruska. S rozmazaným make-upem a bez náznaku nadšení nakonec na stupínek pro druhé místo vystoupila, aby převzala olympijského maskota pandu.

Jako jediná z ruských dívek ze stejné tréninkové skupiny udržela emoce na uzdě novopečená olympijská šampionka Anna Ščerbakovová. "Já jsem jenom šťastná. Pořád mi nedochází, co se stalo. Nemohu uvěřit, že jsou olympijské hry za mnou," komentovala s nadhledem svůj triumf.

Ještě při týmové soutěži by bylo považováno za obrovské překvapení, že na jejím místě není Valijevová. Pak vyšel najevo její prosincový pozitivní test na doping, a i když dostala šanci závodit, odchází s prázdnýma rukama. "Velmi traumatizující olympijská zkušenost pro Kamilu Valijevovou. Neměli jí dovolit závodit. Je devastující, že se dostala do takové situace, ze všech pohledů," litovala ji bývalá americká krasobruslařka Polina Edmundsová.

Někdejší vicemistryně světa Ashley Wagnerová měla podobný názor. "Nemohu to sledovat. Všechny vypadají zničeně. Ukazuje to, že tyhle děti jsou tlačeny do pozice, která je pro ně nezdravá a zhoubná. Je mi špatně od žaludku. Je to chvíle, kdy si musíte říct - chudák dítě. Nikdy ji neměli dostat do této pozice," uvedla na twitteru po podivném závěru ženské soutěže.

Ruský tanečník Nikita Kacalapov věří, že Valijevová má před sebou ještě skvělou budoucnost. "Je jí jenom patnáct let, má všechno před sebou. Všichni to vidíme, vidíme, jak bruslí. Víme, že to může dokázat. Osobně ji přeji to nejlepší, aby tohle překonala a šla dál. Po těchto olympijských hrách bude silnější," řekl.

Za čtyři roky při hrách v Miláně a Cortině d'Ampezzo bude Valijevové devatenáct let. V ruském krasobruslení jsou ale čtyři roky dlouhá doba, během níž se může objevit řada nových mimořádně skokansky disponovaných dívek. Alině Zagitovové bylo při olympijském triumfu v Pchjongčchangu také patnáct let a už dva roky nezávodí.