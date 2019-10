Po Německu zastavila vývoz zbraní do Turecka také Francie

Ankara/Damašek - Francie dnes kvůli tureckému útoku proti syrským Kurdům zastavila vývoz zbraní do Turecka. Ankaru současně varovala, že její ofenziva v Sýrii ohrožuje bezpečnost Evropy, informovala agentura Reuters. Embargo na export vojenského materiálu Turecku dnes vyhlásilo Německo a stejný krok již v pátek učinilo také Nizozemsko.

"S očekáváním ukončení této ofenzivy se Francie rozhodla zrušit veškeré plány na vývoz zbraní do Turecka, které by mohly být v této ofenzivě použity. Toto rozhodnutí má okamžitou platnost," uvádí se ve společném prohlášení francouzského ministerstva zahraničí a obrany.

Sdělení rovněž uvádí, že ministři zahraničí zemí Evropské unie budou ladit společnou pozici vůči Ankaře na pondělní schůzce v Lucemburku.

V Paříži dnes proti postupu Turecka v severní Sýrii demonstrovalo na 20.000 Kurdů a jejich sympatizantů. Demonstranti varovali, že ofenziva způsobí obnovení činnosti Islámského státu, který na francouzském území v minulosti podnikl několik krvavých teroristických útoků. Obdobné protiturecké protesty se dnes uskutečnily rovněž v Německu, Rakousku či Řecku.

Invazi do severovýchodní Sýrie zahájilo Turecko ve středu. Ankara tvrdí, že cílem její operace je vyčistit oblast v severní Sýrii u tureckých hranic od teroristů, za něž označuje kurdské milice YPG. Chce tam také vytvořit 30 kilometrů široké pásmo, kam hodlá převézt z Turecka velkou část ze 3,6 milionu syrských uprchlíků.

Podle dnešního prohlášení Syrské organizace pro lidská práva (SOHR) počet zabitých bojovníků z řad syrských Kurdů vzdorujících turecké invazi vzrostl na 74. Od zahájení turecké ofenzivy padlo také 49 bojovníků syrských povstaleckých skupin stojících na straně turecké armády. Počet civilních obětí bojů dosáhl podle SOHR 30. Podle OSN před boji uprchlo již 100.000 lidí, přičemž přímo ohroženo jich je téměř půl milionu.

Německo kvůli ofenzivě v Sýrii zakázalo vývoz zbraní do Turecka

Kvůli protikurdské ofenzivě tureckých vojsk v Sýrii zakázalo Německo vývoz zbraní do Turecka. S odvoláním na německého ministra zahraniční o tom dnes informoval deník Bild am Sonntag. Cílem turecké operace je vytvořit v severní Sýrii nárazníkové pásmo pro návrat uprchlíků a vytlačit z něj kurdské milice. Proti ofenzivě dnes v mnoha německých městech demonstrovaly tisíce Kurdů.

Berlín podle Maase od roku 2016 uplatňuje velmi restriktivní opatření vůči exportu zbraní Ankaře, úplný zákaz však dosud nezavedl. Zbraňové dodávky do Turecka v roce 2018 dosáhly částky 243 milionů eur (6,27 miliardy korun), což činilo zhruba jednu třetinu veškerého německého vojenského exportu (771 milionů eur, resp. 19,9 miliardy korun). V prvních měsících tohoto roku Berlín prodal Ankaře zbraně v hodnotě 184 milionů eur (4,75 miliardy korun), čímž se Turecko stalo pro Německo největším zbraňovým odběratelem.

Turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu ještě před vyhlášením opatření uvedl, že jeho země se nenechá zastrašit zákazy ani embargem. "Nezáleží na tom, co někdo dělá, nezáleží na tom, zda jde o zbraňové embargo či cokoliv jiného, pouze nás to posiluje," sdělil německé stanici Deutsche Welle.

"I kdyby naši spojenci podporovali teroristickou organizaci (míněno kurdské milice YPG, pozn. ČTK), i kdybychom stáli sami, i kdyby bylo uvaleno embargo, bez ohledu na to, co udělají, budeme bojovat s teroristickou organizací," dodal s tím, že odmítá iniciativu amerického prezidenta Donalda Trumpa na zprostředkování dialogu mezi Ankarou a YPG. "S teroristy nevyjednáváme. Jediné, co mohou tito teroristé udělat, je složit zbraně."

Německo i Turecko jsou členy Severoatlantické aliance, od níž Ankara ústy Çavuşoglua v pátek žádala "jasné a zřetelné" vyjádření solidarity. To však německá diplomacie odmítá, ofenzivu naopak ostře odsoudila a spolu s Evropskou unií vyjádřila obavy "ze značných negativních důsledků, které by mohly vést k opětovnému posílení Islámského státu", na jehož porážce měly kurdské milice lví podíl.

K dočasnému zákazu vývozu zbraní do Turecka kvůli útoku v Sýrii podle agentury DPA sáhlo již v pátek také Nizozemsko.

Proti počínání tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana v Sýrii dnes v Kolíně nad Rýnem demonstrovalo přes 10.000 v Německu žijících Kurdů a dalších Erdoganových odpůrců. Dav lidí procházejících středem města mával kurdskými vlajkami a skandováním označoval tureckého prezidenta za "teroristu". Protestní pochody se odehrály také v dalších německých městech, například ve Frankfurtu nad Mohanem se podle agentury DPA sešlo na 4000 lidí, o něco méně pak v Hamburku, Brémách a Berlíně.

Ještě větší manifestace se dnes uskutečnila v Paříži, jíž se podle agentury AFP zúčastnilo na 20.000 lidí. Zhruba tři tisícovky Kurdů a jejich stoupenců se sešly také ve Vídni, uvedla agentura APA.

Turecko oznámilo dobytí Rás al-Ajnu, Kurdové to popřeli

Turecko dnes oznámilo dobytí klíčového syrského hraničního města Rás al-Ajnu, jednoho z hlavních cílů své ofenzivy na severu Sýrie. Kurdské síly ale jeho ztrátu popřely s tím, že město odolává a boje pokračují. Turecká agentura Anadolu už předtím oznámila, že syrské opoziční skupiny podporované Tureckem dnes, ve čtvrtý den turecké ofenzivy proti Kurdům, dosáhly strategické dálnice na severozápadě Sýrie. Dálnice M-4 spojuje syrská města Manbidž a Kámišlí a leží zhruba 30 kilometrů jižně od turecké hranice. Ministři zahraničí Ligy arabských států (LAS) na svém dnešním mimořádném setkání v Káhiře odsoudila tureckou invazi na severovýchodě Sýrie jako agresi.

Město Rás al-Ajn přešlo pod kontrolu tureckých sil a jejich místních spojenců, uvedl v prohlášení turecký ministr obrany. Představitel Syrských demokratických sil (SDF), hlavní aliance kurdských a arabských bojovníků, která kontroluje severovýchod země, toto tvrzení ale popřel.

"Síly SDF se v důsledku intenzivního ostřelování zčásti stáhly, protiútokem ale přinutily Turky k ústupu. Boje v Rás al-Ajnu pokračují," citovaly jeho prohlášení agentury AFP a Reuters. Podle Syrské organizace pro lidská práva (SOHR) a zpravodaje AFP na místě turecké síly a jejich syrské pomocné skupiny dobyly průmyslovou zónu na okraji města a uzavřely přístupové cesty do Rás al-Ajnu, nepodařilo se jim ale převzít kontrolu nad celým městem.

Mluvčí SDF Redur Chalíl dnes v televizním prohlášení oznámil, že turecký útok oživil Islámský stát. Zároveň vyzval všechny spojence, kteří se podíleli na boji proti této teroristické organizaci, aby vyhlásili bezletovou zónu, jež by tureckým letounům zabránila bombardovat území syrských Kurdů. "Turecká invaze již nehrozí oživit Daiš (arabská zkratka pro Islámský stát), ona ho oživila a aktivovala spící buňky v Kámišlí, Hasace a všech dalších územích," sdělil Chalíl s odkazem na nedávné bombové útoky v těchto dvou městech. Dodal, že navzdory nutnosti čelit turecké invazi jsou SDF nadále připraveny spolupracovat s mezinárodní koalicí proti IS.

Turecko tvrdí, že cílem jeho operace je vyčistit oblast v severní Sýrii u jeho hranic od teroristů, za něž označuje kurdské milice YPG. Chce tam také vytvořit 30 kilometrů široké pásmo, kam hodlá převézt z Turecka velkou část ze 3,6 milionu syrských uprchlíků.

SOHR dnes oznámila, že počet zabitých bojovníků z řad syrských Kurdů vzdorujících turecké invazi vzrostl na 74, většina z nich zahynula v oblasti města Tall Abjad. Podle nejnovější bilance, kterou oznámil šéf SOHR Ramí Abdar Rahmán, bylo od středečního zahájení turecké ofenzivy zabito také 49 bojovníků syrských povstaleckých skupin stojících na straně turecké armády.

Počet civilních obětí bojů dosáhl podle Rahmána 30, většina civilistů přišla o život také v Tall Abjadu, pohraničním městě, které je jedním z klíčových cílů turecké vojenské operace, uvedla SOHR podle agentury Reuters. Podle OSN před boji uprchlo již 100.000 lidí, přičemž přímo ohroženo jich je téměř půl milionu.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pátek podle agentury AP prohlásil, že Ankara nezastaví svou vojenskou akci, dokud se bojovníci kurdských milicí YPG nestáhnou za linii 32 kilometrů od hranice.

Americký ministr obrany Mark Esper v pátek popřel, že USA opouštějí syrské Kurdy, své spojence v boji proti islámským radikálům. "Neopustili jsme Kurdy. To chci jasně říci," řekl Esper novinářům. "Nikdo nedal této turecké operaci zelenou - právě naopak. Velmi tvrdě jsme na všech úrovních naléhali, aby Turci nespouštěli tuto operaci."

Esperovo prohlášení bylo podle AP zřejmě zamýšleno jako podpora argumentu administrativy prezidenta Donalda Trumpa, že udělala všechno, co bylo v jejích silách, aby Turky od záměru invaze na sever Sýrie odradila. A když se to nepodařilo, nezbyla jí žádná jiná možnost, než stáhnou některé americké jednotky od hranice.

Mnozí označují omezené stažení amerických vojáků za hrubou chybu. Dokonce i někteří z nejloajálnějších Trumpových republikánských podporovatelů to ostře kritizovali jako rozhodnutí, které otevřelo dveře turecké invazi. Někteří označují Trumpův krok za zradu kurdských bojovníků, kteří s velkými ztrátami na životech stáli po boku amerických sil v boji proti samozvanému Islámskému státu.

V pátek Trump podepsal dokument umožňující zavést sankce proti Turecku.

LAS odsoudila tureckou invazi na severovýchodě Sýrie jako agresi

Ministři zahraničí Ligy arabských států (LAS) na svém dnešním mimořádném setkání v Káhiře odsoudili tureckou vojenskou ofenzivu na severovýchodě Sýrie. Generální tajemník LAS Ahmad Abúl Ghajt ji označil za invazi na území arabského státu a agresi vůči jeho svrchovanosti. Tureckou operaci v Sýrii odsoudil i irácký ministr zahraničí Muhammad Alí Hakím, který zasedání LAS v současnosti předsedá.

Turecká ofenziva "zhorší humanitární krizi, zvýší utrpení syrského lidu a posílí schopnost teroristů k reorganizaci (zbylých bojovníků)," řekl Hakím podle agentury Reuters.

Hakím a jeho libanonský protějšek Džibrán Básil vyzvali LAS k obnovení členství Sýrie v této organizaci.

Tureckou ofenzivu na severu Sýrie odsoudil také ministr zahraničí Spojených arabských emirátů Anvar Gargáš. "Žádáme odchod Turecka a jeho sil, stejně jako všech zahraničních sil, které násilně narušily tuto arabskou zemi - a prosazujeme úspěšné politické řešení," řekl Gargáš.