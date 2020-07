Po nehodě vlaků až 60 zraněných, strojvůdce je zaklíněný v kabině

Praha - Záchranáři u nehody vlaků v Českém Brodě zatím ošetřili 33 lidí - čtyři lidé jsou poraněni těžce a zbytek lehce, řekla ČTK mluvčí středočeské záchranné služby Petra Effenbergerová. Strojvůdce z osobního vlaku je podle mluvčího hasičů Petra Svobody zaklíněný v kabině, hasiči se k němu zatím nedostali. Zásah zatím neskončil, zraněno může být podle mluvčí odhadem ještě dalších deset lidí. Hrozí, že se vlak převrátí, hasiči ho museli zajistit řetězy.

Policisté a hasiči ČTK na místě řekli, že zatím bylo odvezeno do nemocnic 31 zraněných, z toho dva měli těžká poranění. Hasiči vyhlásili třetí ze čtyř stupňů poplachu, zásah potrvá do dnešních ranních hodin. U nehody zasahuje 16 jednotek hasičů, mimo jiné z Kutné Hory nebo Nymburka. Na místo dorazil také ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO).

Nehoda se stala v úterý večer na hlavní trati z Prahy na Kolín. Osobní vlak jedoucí z Prahy-Masarykova nádraží do Řečan nad Labem se srazil se stojícím nákladním vlakem. Provoz na trati je zastaven, rychlíky jedou odklonem přes Lysou nad Labem. Na místě jsou desítky zraněných, řekly ČTK mluvčí středočeských hasičů Vladimíra Kereková a záchranné služby Petra Effenbergerová.

Podle zpravodaje ČTK u nehody na jednom z nejvytíženějších železničních úseků v zemi zasahuje několik vrtulníků, přistaven je evakuační autobus hasičů. Silnice z Českého Brodu do Štolmíře je uzavřená, dopravu odklání policie. Pražští hasiči k nehodě vyslali speciální vyprošťovací kontejner a jedno družstvo hasičů. Na místo by měl dorazit ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO).

Podle Drážní inspekce se nehoda stala ve 21:35 v Českém Brodě. Osobní vlak jedoucí z Prahy-Masarykova nádraží do Řečan nad Labem se srazil se stojícím nákladním vlakem. "Podle prvotních informací je na místě větší počet zraněných a není vyloučeno, že budou na místě i usmrcení," řekl ČTK mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.

Také podle policejní mluvčí Vendulky Marečkové je zraněných větší počet, na místě zasahují všechny složky Integrovaného záchranného systému. O tom, že by někdo při nehodě zemřel, zatím neměla informace. Mluvčí hasičů Petr Svoboda ČTK řekl, že stále pokračuje třídění zraněných. Z Prahy přijel speciální záchranářský vůz Atego.

Hasiči pomáhají s prvním ošetřením zraněných, předávají je zdravotnické záchranné službě, uvedla Kereková. Vlaky se do sebe zaklínily. Podle mluvčího Českých drah Radka Joklíka osobní vlak jedoucí z Prahy narazil do nákladního vlaku, který stál před vjezdovým návěstidlem v Českém Brodě.

Joklík ČTK řekl, že osobní vlak City Elefant Českých drah najel do nákladního expresu dopravce ČD Cargo. Osobní vlak po nárazu vykolejil. Provoz na trati by měl být alespoň částečně obnoven do středeční páté hodiny ranní, v noci se ovšem situace může měnit, uvedl.

Na stejné trati mezi Prahou a Kolínem v pátek vpodvečer u Běchovic narazil vlak bez cestujících do čekajícího rychlíku, nikdo se nezranil. Drážní inspekce se při zjišťování příčiny nehody přiklání k lidské chybě. Chyba člověka stála podle dosavadního vyšetřování také za srážkou dvou osobních vlaků na jednokolejné trati u Perninku na Karlovarsku, při které minulý týden zemřeli dva lidé a dalších 24 bylo zraněno.