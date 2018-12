Kout na Šumavě (Domažlicko) - V noci ze soboty na neděli zemřeli na silnicích v Plzeňském kraji čtyři lidé. Tři mladí lidé zahynuli v sobotu kolem 23:00 po dopravní nehodě u Koutu na Šumavě na Domažlicku, další mladá žena později v noci u Kozolup na severním Plzeňsku. Informovala o tom dnes krajská mluvčí policie Iveta Kořínková.

Na silnici první třídy I/22 z Domažlic do Klatov naboural řidič po smyku do stromu a skončil v potoce. Dva muži ve věku 21 a 25 let zemřeli na místě během resuscitace. Další muž a žena byli v kritickém stavu transportováni leteckou záchranou službou do Fakultní nemocnice v Plzni. "Muž, ročník narození 1996, přes veškerou snahu lékařů v nemocnici zemřel, 30letá žena bojuje o život," uvedla mluvčí.

Vozidlo jelo od města Kdyně na Domažlice. Řidič zřejmě nepřizpůsobil jízdu svým schopnostem, stavu a povaze vozovky. "Vůz Volkswagen Golf dostal smyk, vjel do protisměru a dále mimo komunikaci, kde narazil do vzrostlého stromu. Následně byl odražen i s cestujícími do potoka, kde zůstal střechou pod vodou," uvedla mluvčí. Na místo nehody přiletěly dva armádní vrtulníky z Líní a Bechyně.

"Příčinu a další okolnosti tragické nehody policisté stále zjišťují. Doprava v místě byla zprvu řízena kyvadlově a poté byla zvolena objízdná trasa," uvedla mluvčí.

Druhá nehoda se stala dnes po 03:00 na silnici druhé třídy ve směru od obce Myslinka na Kozolupy. "Řidička, ročník 1992, projela levotočivou zatáčku a z dosud nezjištěných příčin sjela vpravo mimo komunikaci do příkopu, kde s vozidlem narazila do náletových dřevin, od nichž byla vymrštěna a skončila na střeše," uvedla Kořínková. Vážným zraněním na místě podlehla. Bližší okolnosti a přesnou příčinu dopravní nehody ukáže nařízená soudní pitva, dodala.

Během noci na dnešek v Česku při nehodách zemřelo celkem šest lidí. Kromě čtyř v Plzeňském kraji jsou dvě oběti také v Jihomoravském kraji. Nejstarší oběti bylo 38 let.

Dva lidé zemřeli v noci na jižní Moravě při dopravních nehodách

Dva lidé zemřeli v noci na dnešek při dopravních nehodách v Jihomoravském kraji. První nehoda se stala po 03:30 mezi Veselím nad Moravou a Blatnicí pod Svatým Antonínkem, kde řidič narazil autem do stromu. Po páté hodině ranní pak na dálnici D1 zemřel po střetu s nákladním autem řidič osobního vozu. ČTK to řekla mluvčí jihomoravských policistů Kamila Haraštová.

"Pětatřicetiletý řidič osobního vozidla BMW z nezjištěných příčin vyjel mimo komunikaci a narazil do stromu. Po nárazu utrpěl zranění, kterým v sanitním voze podlehl," uvedla Haraštová k noční nehodě na Hodonínsku.

Nehoda na dálnici D1 se stala nedaleko Domašova ve směru na Prahu. "Osmatřicetiletý řidič osobního vozu VW narazil zezadu do nákladního vozidla Mercedes s návěsem, které jelo před ním v pravém jízdním pruhu," popsala nehodu mluvčí.

Hasiči museli řidiče osobního auta z vraku vyprostit, ten však už nejevil známky života. Na místo přijeli i záchranáři, řidiči osobního auta však už nemohli pomoci. "Posádky přijely na místo, ale zraněný utrpěl tak vážná zranění, že nebyla slučitelná se životem," uvedla mluvčí záchranářů Hedvika Kropáčková.