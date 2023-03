Po nehodě lodi u pobřeží Libye se pohřešuje 30 migrantů, 17 se jich zachránilo

Řím - Po nehodě lodi u pobřeží Libye se nadále pohřešuje 30 lidí, 17 se jich podařilo zachránit. Podle zahraničních agentur o tom dnes večer informovala pobřežní stráž, která tak upřesnila dřívější informace médií a humanitárních organizací o "desítkách pohřešovaných". Na palubě převržené lodi byli migranti mířící do Itálie, uvedly humanitární organizace. Jedna z nich, Alarm Phone, již v sobotu varovala, že lodi hrozí potopení a 47 uprchlíkům na palubě smrt. Záchranné práce pokračují i za pomoci letadel unijní agentury Frontex.

Alarm Phone v příspěvku na twitteru obvinila italské úřady, že "záměrně oddálily záchrannou operaci a nechaly (migranty) zemřít". Úřady podle agentury Reuters na místo poslaly obchodní lodě, které byly poblíž, ale ty po příjezdu nezasáhly. Později organizace Alarm Phone dodala, že se části migrantů podařilo zachránit na palubě obchodní lodi a že pro ně žádala možnost zůstat v Evropě.

Italský ministr zahraničí Antonio Tajani uvedl, že je přesvědčen, že italské záchranné složky by nikdy nikoho na moři nenechaly bez pomoci. Varoval také před možným zneužitím případu a vyzval k důkladné analýze skutečností, protože "se jedná o lidské životy". Ministr se k případu vyjádřil během své pracovní cesty po Izraeli, informovala agentura ANSA.

Podle italské pobřežní stráže se loď už od soboty nacházela v libyjských vodách. Italové přesto zahájili záchrannou operaci, protože zaznamenali nečinnost ostatních národních záchranných a koordinačních center v oblasti, cituje italskou stráž agentura ANSA.

Ve Středozemním moři panovalo o víkendu špatné počasí. Podle několika zdrojů humanitární organizace Mediterranea Saving Humans loď ztroskotala dnes ráno asi 110 mil (177 kilometrů) severozápadně od libyjského Benghází.

V sobotu italská pobřežní stráž za 24 hodin zachránila přes 1400 migrantů. Za poslední čtyři dny do Itálie dorazilo skoro 6000 běženců, což je zhruba stejně jako loni za leden a únor. Současná migrační vlna zřejmě bude vzhledem k teplému počasí pokračovat.

Italská vláda ve čtvrtek schválila další dekret týkající se migrace, který mimo jiné zpřísňuje tresty pro pašeráky lidí, a to až na 30 let, zatímco dosud to bylo maximálně pět let. Má rovněž vytvořit systém kvót pro pracovní povolení pro lidi ze zemí, které budou s italskou vládou spolupracovat v boji proti ilegální migraci. Krátce po únorovém ztroskotání lodi s téměř osmi desítkami obětí italská vláda uvedla, že plánuje přijmout na 500.000 cizinců, kteří se přistěhují legálně.