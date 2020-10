Po nehodě kamionu hrozil únik nafty do nádrže Šance

Hasiči zasahovali 17. října 2020 u obce Staré Hamry na Frýdecko-Místecku po nehodě kamionu, který zůstal v příkopu a začala z něj vytékat nafta do řeky Ostravice. Ta se vlévá do vodní nádrže Šance, která je zásobárnou pro výrobu pitné vody. Hasiči proto museli postavit norné stěny.

Hasiči zasahovali 17. října 2020 u obce Staré Hamry na Frýdecko-Místecku po nehodě kamionu, který zůstal v příkopu a začala z něj vytékat nafta do řeky Ostravice. Ta se vlévá do vodní nádrže Šance, která je zásobárnou pro výrobu pitné vody. Hasiči proto museli postavit norné stěny. ČTK/HZS Moravskoslezského kraje

Ostrava - Norné stěny museli dnes postavit hasiči po nehodě kamionu u obce Staré Hamry na Frýdecko-Místecku. Kamion totiž zůstal v příkopu a začala z něj vytékat nafta do řeky Ostravice, která se vlévá do vodní nádrže Šance. Nádrž je zásobárnou pro výrobu pitné vody. ČTK to dnes sdělil mluvčí hasičů Jakub Kozák.

Nehoda se stala na silnici I/56 okolo 02:00. "Hasiči po příjezdu na místo zjistili, že z roztržené palivové nádrže kamionu po nárazu do betonového mostku uniká nafta," uvedl Kozák.

Hasiči ve spolupráci s Povodím Odry a hrázným vodní nádrže Šance začali postupně na vodním toku stavět norné stěny v celkové délce 16 metrů, kterými zachytávali uniklou naftu. "Ke kladení norných stěn na vodní nádrži Šance a monitoring hladiny byly využity čluny hasičů i správců vodní nádrže. Zároveň s činností na vodě probíhalo přečerpávání zbývající nafty z roztržené palivové nádrže do přistavených nádob, zbylo v ní však pouhých několik desítek litrů," řekl Kozák.

Hasiči kamion vyprostili zpět na silnici. Místo zásahu od nafty očistí soukromá firma, hasiči budou ve spolupráci se správci vodní nádrže monitorovat vodu a upevnění norných stěn na přítoku.