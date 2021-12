Po nehodě autobusu na Semilsku šest zraněných, jeden těžce

Bradlecká Lhota (Semilsko) - V Bradlecké Lhotě na Semilsku havaroval dnes dopoledne autobus, který přepravoval asi sedm lidí. ČTK to řekl krajský policejní mluvčí Vojtěch Robovský. Řidiče autobusu museli hasiči vyprostit. Záchránáři na místě ošetřili šest zraněných. Jednoho s těžkým zraněním odvezla sanitka do nemocnice v Liberci a čtyři s lehkým zraněním do Jičína, šestý zraněný převoz nepotřeboval. ČTK to řekl mluvčí záchranné služby Michael Georgiev. Podle fotografie hasičů z místa nehody skončil autobus na boku v příkopě.

"Zasahujeme společně s královéhradeckými hasiči u dopravní nehody autobusu v Bradlecké Lhotě. Řidič, kterého jsme vyprostili, je v péči ZZS. Několika cestujícím poskytujeme neodkladnou předlékařskou péči. Jednotky provedly protipožární opatření a opatření proti úniku provozních kapalin do potoka," uvedli hasiči na twitteru.

Policie přijala oznámení o nehodě autobusu v 11:15. Na místě zasahovali všechny složky integrovaného záchranného systému, komunikace je v souvislosti s vyšetřováním okolností nehody uzavřena v obou směrech, doplnil mluvčí policie.