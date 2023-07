Po nehodě autobusů na D2 u Brna bylo 60 zraněných, jeden člověk zemřel

Brno - Nehoda dvou autobusů dnes uzavřela na několik hodin v obou směrech dálnici D2 u Brna. Jeden člověk zemřel, vyplývá z vyjádření policie a hasičů. Dalších 60 lidí je zraněných, někteří vážně. Je aktivován traumaplán, na místě zasahovalo 26 zdravotnických posádek. Pro těžce zraněné přiletěly tři vrtulníky, z Jihomoravského, Olomouckého kraje a z Vysočiny, zraněné přepravily do nemocnic na jihu Moravy. Hasiči vyprostili dvanáct lidí a poslali na místo psycholožku. Jejich mluvčí Jaroslav Mikoška ČTK potvrdil, že hasiči museli vyprošťovat člověka, který při nehodě zemřel. Policie na twitteru uvedla, že jde o řidiče jednoho z autobusů. Dálnice ve směru na Břeclav se pro provoz otevřela v 17:48.

Ředitelka jihomoravské zdravotnické záchranné služby Hana Albrechtová řekla ČTK, že při nehodě utrpělo zranění 60 lidí. "Třináct z nich utrpělo vážná zranění, 47 bylo zraněno středně těžce nebo lehce. Zranění zahrnovala zlomeniny či otevřené rány. Zásah na místě již skončil, všichni zranění bylo dopraveni do jihomoravských nemocnic, nebylo nutné nikoho převážet mimo kraj," uvedla v 17:45 Albrechtová. Na místě zasahovalo 26 posádek se sanitními vozy, třemi vrtulníky a vozem ATEGO, který je určen především k evakuaci a hromadným transportům. Aktivován byl traumaplán, což znamená okamžité zahájení činností potřebných pro zajištění neodkladné péče při příjmu většího počtu pacientů. "Traumaplán je aktivovaný v brněnských nemocnicích, v nemocnici Břeclav, Vyškov a Ivančice, informované jsou i fakultní nemocnice v Olomouci a Hradci Králové," uvedla Albrechtová.

Na místo přijelo 15 jednotek hasičů, kteří z havarovaných vozů vyprostili 12 lidí. V obou autobusech cestovalo asi 70 lidí. Ty, kteří vyvázli bez zranění, převezli hasiči do Brna.

Nehoda se stala mezi sjezdy na Chrlice a Blučinu. Mluvčí jihomoravských policistů David Chaloupka ČTK řekl, že nehoda se stala ve směru na Brno, od 15:52 byla dálnice v místě uzavřena v obou směrech, doplnil Mikoška. Podle informací na serveru Dopravniinfo.cz se tvořily kolony nejen na D2, ale i na sjezdech z D1 na D2 a na souběžné silnici číslo 52 na Rajhrad.

Policisté doporučovali řidičům cestujícím ve směru na Břeclav opustit dálnici na exitu Modřice a dále pokračovat přes Rajhrad a Blučinu zpět na D2. Ve směru na Brno byla možná objížďka po stejné trase. Alternativně lze na Brno směřovat přes Měnín a Chrlice.

V 17:48 byla dálnice ve směru na Břeclav otevřena. Směr na Brno, v němž k nehodě došlo, zůstal zatím nadále uzavřený.

Jeden z havarovaných autobusů na D2 u Brna patřil společnosti FlixBus

Jeden z autobusů, které se dnes srazily na dálnici D2 u Brna, patřil společnosti FlixBus. Podle mluvčího Tomáš Beránka do něj zezadu narazil jiný autobus. Při srážce se vysypalo sklo zhruba do třetiny autobusu. Na jeho palubě bylo 35 cestujících a dva řidiči. Beránek to řekl ČTK.

Server iDNES.cz uvedl, že autobus společnosti FlixBus jel z Maďarska. Hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich (KDU-ČSL) České televizi řekl, že v jednom z autobusů seděli cizinci, zřejmě Indové.