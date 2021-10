Po nedohraném šlágru Trnava - Slovan obvinila policie 11 chuligánů

Bratislava - Slovenská policie obvinila 11 fotbalových fanoušků klubu Spartak Trnava v souvislosti s výtržnostmi, kvůli kterým byl 17. října už po čtvrthodině hry předčasně ukončen ligový šlágr mezi dvěma nejlepšími týmy nejvyšší slovenské soutěže. Informovala o tom dnes policie. Z jejího vyjádření také vyplynulo, že počet obviněných nemusí být konečný, protože kriminalisté pracují na ztotožnění dalších výtržníků.

Během utkání domácího Spartaku a Slovanu Bratislava příznivci obou klubů vtrhli na hrací plochu a přímo na trávníku došlo mezi nimi ke rvačkám. Chuligáni z tribun také vhazovali pyrotechniku. Na stadionu pak zasahovali policejní těžkooděnci.

Podle dřívějších informací slovenských médií na utkání byli také chuligáni z Česka, Polska a Rakouska. Policie na dotaz ČTK uvedla, že všichni obviněni v případu jsou Slováci. Muži ve věku 23 až 46 let čelí stíháni kvůli podezření z trestného činu výtržnictví a v případě prokázání u soudu jim hrozí tříleté vězení.

Utkání bylo později zkontumováno ve prospěch Slovanu Bratislava. Ve čtvrtek disciplinární komise uložila oběma klubům pokuty v celkové výši 55.000 eur (1,4 milionu korun) a jejich fanouškům omezila vstup na nejbližší zápasy. Příznivci obou klubů navíc do konce ligového ročníku nebudou moci cestovat ke vzájemným utkáním. Po incidentu na stadionu někteří slovenští politici i média požadovali exemplární tresty.

Slovenský policejní prezident Štefan Hamran dříve v tomto týdnu uvedl, že při utkání selhal pořadatel, který včas nepožádal policii o zásah proti výtržníkům. Podle slovenského zákona za veřejný pořádek na stadionu odpovídá organizátor akce. V případě, že situaci nezvládne, požádá policii o pomoc. Náklady na zmíněný zásah těžkooděnců policie podle tisku vyčíslila na 42.000 eur (přes milion korun).Tyto náklady jí bude muset uhradit organizátor utkání, pokud se prokáže, že k výtržnostem došlo kvůli tomu, že sám hrubě porušil své povinnosti.

Kvůli výtržnostem fanoušků Spartaku a Slovanu možná Slovensko změní zákon o organizování veřejných sportovních akcí. Hamran se vyslovil pro to, aby informační systém o problémových fanoušcích byl plně uveden do provozu a aby ho spravovalo ministerstvo vnitra. Nově by také mohlo být na stadionech zakázáno nošení kukel, které ztěžují identifikaci výtržníků.