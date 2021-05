Po napadení policistů v Uh. Hradišti podezírá policie z výtržnictví šestého muže

Uherské Hradiště – Po sobotním napadení policejní hlídky fotbalovými fanoušky v Uherském Hradišti podezírá policie z výtržnictví dalšího, už šestého muže. Hrozí mu dva roky vězení, sdělila dnes ČTK policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Policie o incidentu informovala v pondělí, kdy uvedla, že kvůli němu zadržela pět lidí, kterým za násilí proti úřední osobě a výtržnictví hrozí až čtyři roky vězení. Dva napadení policisté neutrpěli vážnější zranění, poškozené je však služební auto.

"Počet mužů, kteří si od policistů během dvou dní vyslechli sdělení podezření v tomto konkrétním případu, ať už ze spáchání trestného činu výtržnictví nebo trestného činu násilí proti úřední osobě, tak vzrostl na šest," uvedla Kozumplíková.

"V následujících dnech budou kriminalisté na případu nadále pracovat, shromažďovat důkazy, vyslýchat další svědky a vyhodnocovat kamerové záznamy, na základě kterých budou ztotožňovat další osoby podezřelé z protiprávního jednání, jež se incidentu v centru města zúčastnily," doplnila.

V sobotu se v Uherském Hradišti hrálo ligové utkání mezi fotbalisty domácího Slovácka a pražskými Bohemians. Skupinka lidí podle policie zaútočila na policisty po skončení zápasu, a to ve 21:45 před restaurací Krček. Incident podle policie začal poté, co jeden z fanoušků kopl do projíždějícího služebního vozidla a poplival čelní sklo.

Dvoučlenná hlídka vystoupila z automobilu a šla incident řešit. Přitom oba policisty napadlo nejméně šest zjevně podnapilých lidí, ostatní přihlíželi a napadení si natáčeli. Hlídka se bránila slzotvorným prostředkem, hmaty a chvaty. Při napadení policisté utrpěli drobné oděrky a poškozeno bylo služební auto. Na místo dorazilo několik policejních hlídek, uvedla v pondělí v tiskové zprávě policie. Žádné další konflikty veřejný pořádek v Uherském Hradišti podle Kozumplíkové po skončení sobotního fotbalového utkání nenarušily.