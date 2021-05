Po měsíci se objevila další 2 ohniska ptačí chřipky, jsou ve stř. Čechách

Praha - V ČR se po měsíci potvrdila další dvě ohniska ptačí chřipky. Jde o malochovy ve středních Čechách, sdělil dnes ČTK mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček. Letos jsou to 37. a 38. ohnisko, Chřipka není nebezpečná pro člověka. Nakažené chovy se vybíjejí.

První ohnisko je v obci Chorušice na Mělnicku, chovatelce uhynulo 19 z 21 slepic, v chovu bylo také 20 kachen a kachňat. Druhé ohnisko je v Čejeticích, které jsou částí Mladé Boleslavi. V chovu bylo více než 80 kusů drůbeže, slepice, kachny nebo husy. "Postupně došlo k úhynu cca 30 slepic a 11 kachen. Vyšetření ve Státním veterinárním ústavu Praha následně potvrdilo v obou případech přítomnost viru ptačí chřipky H5N8," uvedl mluvčí. Zbývající kusy budou vybity, kolem ohnisek se vytyčí ochranná pásma a veterináři v nich vyhlásí mimořádná opatření.

V ČR se letos utratilo zhruba čtvrt milionu ptáků, nemoc citelně zasáhla chovy kachen firmy Perena. To podle Agrární komory může znamenat výpadky na trhu s kachnami. Kuřecího masa a vajec se výpadky zatím netýkají.

Kvůli ptačí chřipce vzrostl ministerstvu zemědělství rozpočet na kompenzace chovatelů za nebezpečné choroby na 130 milionů korun. Původně se na letošní rok počítalo s 60 miliony Kč.

Nákaza se u divokých ptáků, kteří často chorobu roznesou do chovu, podle veterinářů nedá ovlivňovat. Do budoucna je podle mluvčího možné, že se bude chřipka spolu s většími počty neklecových volných chovů více dostávat mezi hospodářskou drůbež. "To je velice reálné riziko, se kterým je nutno počítat," doplnil.

Veterináři k poslednímu dubnu povolili prodej a výstavy drůbeže, uvolnili tak opatření platná kvůli ptačí chřipce. Situace s chřipkou se podle nich uklidňovala. Zákazy stát zaváděl v půlce února.