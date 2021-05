Po loňské odmlce začne v pátek hokejové MS, šampion bude znám až v červnu

Riga - V netradičních kulisách po neobvyklé loňské odmlce začne v pátek v Rize hokejové mistrovství světa. Český tým, který do něho hned v první hrací den vstoupí soubojem s Ruskem, bude mít jasný cíl - ukončit medailový půst, který trvá již od roku 2012. Tehdy dosáhli Češi na šampionátu v Helsinkách a Stockholmu na bronz. Nový mistr světa bude znám v neděli 6. června.

Přetrvávající boj s pandemií koronaviru, kvůli níž se loni neodehrálo mistrovství světa ve Švýcarsku, vyžaduje mimořádné postupy. Turnaj se tak odehraje v "bublině" a velmi pravděpodobně celý také bez diváků. Před prázdnými tribunami se určitě bude hrát v základních skupinách, kýžené změně alespoň pro vyřazovací boje příliš nenahrává koronavirová situace v Lotyšsku.

Šampionát se měl původně vedle lotyšské metropole Rigy odehrát také v další z bývalých zemí Sovětského svazu Bělorusku. V Minsku se však hrát nebude. Rada Mezinárodní hokejové federace (IIHF) v lednu Bělorusku pořadatelství odebrala kvůli neuspokojivé situaci v zemi v souvislosti s pokračující vládou prezidenta Alexandra Lukašenka a jeho autokratického režimu.

Lotyši si tak museli poradit ohledně druhé haly, situaci však zvládli. V Olympijském sportovním centru se tak odehraje skupina A, kde jsou vedle českého týmu ještě Rusko, Švédsko, Švýcarsko, Slovensko, Dánsko, Bělorusko a Velká Británie. Aréna Riga pak bude dějištěm bojů ve skupině B za účasti Kanady, Finska, USA, Německa, Lotyšska, Norska, Itálie a Kazachstánu.

Účastníci mají možnost využít rozšířené soupisky s 28 hráči, přičemž během čtvrteční registrace jich musejí nahlásit minimálně 17 (dva brankáře a 15 hráčů do pole). Z turnajové soupisky může mužstvo do každého zápasu nasadit vždy dvacet hráčů do pole a dva gólmany.

Z elitní kategorie se letos nesestupuje, herní systém k určení nového šampiona ale zůstal stejný. Z každé skupiny postoupí čtyři týmy do play off. Zlato obhajují Finové, stříbro Kanada a bronz Rusové, kteří v souboji o třetí místo zdolali před dvěma lety v Bratislavě český tým až v nájezdech.

Turnaj začne v pátek od 15:15 zápasy Rusko - ČR a Německo - Itálie, o čtyři hodiny později začnou duely Bělorusko - Slovensko a Kanada - Lotyšsko. Základní skupiny skončí v úterý 1. června. Dva dny nato je na programu čtvrtfinále. Utkání o medaile se budou hrát v červnu poprvé v historii.

"Myslím, že velkou roli bude hrát to, že teď už asi ty soupisky jsou veskrze plné a nepočítá se už moc s dalšími hráči, že by mohli přijet z NHL, protože ta šestidenní karanténa je strašně dlouhá. A podle toho, jak se play off NHL vyvíjí, tam moc rozhodnutých sérií zatím není. Každý se tak může připravit na to, kdo tady vlastně je, specializovat na to konkrétně svoji hru a podobně," řekl asistent trenéra českého týmu Jaroslav Špaček.

"Domnívám se každopádně, že je to otevřené. I tím, že tady nebudou diváci, tak je tady šest sedm týmů, které se o to chtějí poprat. Kdo bude mít tu nejlepší formu, bude nejlépe připravený, pokorný a vydrží tady všechny ty restrikce, co tu jsou, tak má největší šanci na vítězství," mínil Špaček.

Na šampionátu se představí také pětice českých rozhodčích. Jako hlavní Martin Fraňo, Antonín Jeřábek a Robin Šír spolu s čárovými Danielem Hynkem a Jiřím Ondráčkem. Vyrovnají tak rekord z domácího šampionátu v roce 2015 v Praze a Ostravě.