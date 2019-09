Po letních prázdninách se do škol vrací děti, začíná školní rok

Praha - Ve školách dnes po dvouměsíčních prázdninách začíná nový školní rok. Do prvních tříd nastoupí asi 107.800 dětí, celkem bude do základních škol chodit zhruba 953.500 žáků, což je o přibližně 12.500 víc než loni. Do středních škol by mělo nastoupit kolem 409.000 žáků, tedy meziročně asi o 5000 víc.

Slavnostního zahájení školního roku se na různých místech po republice zúčastní politici. Prezident Miloš Zeman se setká se školáky v Třinci a premiér Andrej Babiš (ANO) s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) se zúčastní otevření nové budovy Základní školy v Rudné u Prahy. V Praze školy navštíví i někteří další členové vlády. Ministr školství Robert Plaga (ANO) v Brně doprovodí do první třídy svou dceru.

Studenti středních škol se v Praze dopoledne sejdou před ministerstvem školství na happeningu, kterým chtějí upozornit na nekvalitní výuku matematiky a potíže maturantů s tímto předmětem. Na zhruba desítce míst po celé republice se kromě toho budou konat akce středoškoláků, které by měly poukázat na nedostatek vzdělávání o klimatických změnách.

Policisté v prvním školním týdnu zvýší dohled na přechodech. Po celý školní rok pak v Praze zůstane pod dohledem strážníků každý všední den mezi 7:15 a 8:00 přibližně 110 přechodů.

Nejbližší prázdniny přijdou na konci října, kdy děti nebudou muset do školy pět dní. První pololetí skončí ve čtvrtek 30. ledna 2020, poslední den nadcházejícího školního roku připadne na úterý 30. června.