Po kvalifikačních peripetiích chce dálkař Juška na MS do nejlepší osmičky

Budapešť - Šest let čekal dálkař Radek Juška na postup do finále mistrovství světa. V Budapešti to bude jeho třetí zkušenost a zatím pokaždé absolvoval jen tři pokusy - v Pekingu 2015 skončil jedenáctý, o dva roky později v Londýně obsadil desáté místo. Tentokrát by chtěl poprvé na globální akci pod širým nebem proniknout do elitní osmičky. Řekl to po kvalifikaci, z níž postoupil díky náhradnímu druhému pokusu dlouhému 810 centimetrů.

Finále ho čeká ve čtvrtek večer. "Chtělo by to už prolomit ledy. Teď jsem je prolomil zase po šesti letech. Chtělo by to posunout dál. V top osmičce jsem byl ve světovém finále jen na halovém mistrovství světa v Birminghamu (2018), takže by to chtělo i tenhle venkovní svět. Věřím, že když člověk zítra zopakuje minimálně 810, tak bych tam měl být. Ale zítra nový den, nový závod. Ti, co dneska skočili, zítra skočit nemusí. A obráceně. Uvidíme, co z toho bude," přemítal.

Po druhém pokusu, když se s velkým zpožděním objevil u Juškova jména na tabuli křížek, se jen těžko zapojoval do protestů, které odstartovali trenéři. "Jelikož moc angličtinou nevládnu, bylo to pro mě docela těžké. Ale viděli i naštvaný výraz, hned to řešili. Pochytil jsem, že mi dají nový pokus, že jim nefungovala kamera, takže naštěstí se to vykomunikovalo. Jinak nevím. Že bych šel třeba na prázdný stadion si skočit nový pokus, to by asi nebylo úplně oukej," vyprávěl.

K náhradnímu pokusu se rozběhl vzápětí, skočil 810 cm a s přehledem se usadil na postupové pozici. Na pokyn trenéra Josefa Karase pak závěrečný skok vynechal. "Trenér to nějak spočítal… Říkal, že už to necháváme..., a asi jenom dobře. Sice pak trochu ty nervy tam byly, jak kluci skákali a skákali a skákali. Ale udělal jsem si různé statistiky, co stačilo na minulých šampionátech, tak zatím stačilo nejvíc osm metrů. Jinak bylo třeba 795. Počítali jsme, že to bude stačit, ale ne, že to bude asi až tak těsné," uvedl Juška, jenž nakonec v kvalifikaci obsadil devátou příčku. Statistiky se potvrdily, postup zajišťoval výkon rovných osm metrů.

V sektoru český rekordman bojoval s horkem, používal chladící vestu. "Měl jsem ji, ale jelikož na sluníčku je tak 60 stupňů, ani to moc nechladí. Je to lepší než bez ní, ale musíte pracovat s tím, co máte. Jsem za ni strašně vděčný, teď jsem se snažil vyměnit vodu v ní za tu, co jsme měli na chlazení pití, ale to až ke konci. Ptal jsem se, jestli nás odvedou dřív, protože (olympijského vítěze a obhájce stříbra) Tentoglua odvedli. Tak jsem se ptal, jestli můžu jít taky, a oni, že bohužel ne, že musím počkat," vyprávěl.

Kvalifikaci vyhrál Jamajčan Wayne Pinnock, jenž ulétl na 854 centimetrů. "Docela jsme koukali. Nikomu nic špatného nepřeju, ale doufám, že se vypráskal dneska," pousmál se Juška.