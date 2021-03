Po kritice Meghan opouští moderátor Piers Morgan ranní show ITV

Londýn - Známý moderátor britské televize ITV Piers Morgan končí v týmu pořadu Good Morning Britain ("Dobré ráno Británie") poté, co v pondělí nepřímo označil manželku prince Harryho za lhářku. Vévodkyni Meghan, která si v novém rozhovoru stěžovala na rasistické tendence médií i královského dvora, prý nevěřil ani slovo. Jeho výroky jsou podle britského regulátora Ofcom předmětem desetitisíců stížností.

Moderátor Morgan patří v posledních letech k nejviditelnějším postavám britské mediální scény, například jeho twitterový účet má přes sedm milionů sledujících. Dlouho působil v bulvárním tisku, jednou z tváří Good Morning Britain (GMB) byl od roku 2015. Má na kontě například rozhovor s Donaldem Trumpem z roku 2018, ale také celou řadu kontroverzí a vyhrocených slovních přestřelek.

Nyní někteří komentátoři označují 55letého novináře za první oběť mediální bouře kolem rozhovoru s Harrym a Meghan odvysílaném v noci na pondělí americkou televizí CBS. Pár v něm přišel mimo jiné s tvrzením, že nejmenovaný člen královské rodiny před narozením jejich syna Archieho vyjádřil obavu ohledně toho, jak tmavá bude jeho pleť. Meghan také líčila, že tlak nejbližšího okolí i médií ji dohnal k myšlenkám na sebevraždu.

"Za kým jsi šla? Co ti řekli? Je mi líto, ale nevěřím ani slovu z toho, co řekla. Nevěřil bych jí, kdyby mi četla předpověď počasí," reagoval v pondělí ráno Morgan v pořadu GMB. V twitterovém příspěvku později Meghan označil za "princeznu Pinocchio". V dnešním vysílání svá slova částečně vzal zpět, následoval však střet s kolegou Alexem Beresfordem, po kterém Morgan přímo při vysílání opustil studio.

"Tak jo, mám toho dost, sorry," řekl na odchodu z místnosti poté, co mu Beresford začal vyčítat, že Meghan neustále očerňuje. Morgan se za chvíli do studia vrátil, podle následného prohlášení ITV se ale po interních diskusích rozhodl, že je načase, aby GMB opustil úplně. "ITV toto rozhodnutí přijala a nemá k tomu co dodat," uzavírá televize své stručné prohlášení.

Úřad Ofcom už předtím oznámil, že zahájil vyšetřování pondělních Morganových výroků poté, co na ně obdržel přes 41.000 stížností. Moderátorův přístup k výpovědi vévodkyně o psychických problémech kritizovala i charitativní organizace Mind, která se věnuje duševnímu zdraví. "Je klíčové, abychom k lidem přistupovali důstojně, s respektem a empatií, když dají najevo, že potřebují podporu, nebo když se podělí o zkušenosti se špatným duševním zdravím," uvedla.

Generální ředitelka ITV Carolyn McCallová v dnešním prohlášení ujišťovala, že její společnost je "naprosto oddaná" podpoře mentálního zdraví. Sama prý vévodkyni ze Sussexu věří.