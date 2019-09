Po Kosovu mi bylo blbě, ukázali jsme charakter, řekl Šilhavý

Podgorica - Trenér fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý připustil, že mu po sobotní porážce 1:2 v Kosovu nebylo příliš dobře. O to víc si cenil, že jeho svěřenci dokázali na špatný výkon zareagovat a dnes v Černé Hoře zvítězili 3:0. Po pěti zápasech kvalifikace mistrovství Evropy se český celek vrátil na postupové druhé místo v pětičlenné skupině.

"Jsem šťastný, že jsme vyhráli a vrátili jsme se do hry o postup. Chtěl bych poděkovat hlavně klukům, protože ukázali charakter. Bylo to docela těžké po té kritice, která se na nás po výsledku v Kosovu snesla. Všichni jsme cítili, že je tu nutno vyhrát," řekl Šilhavý na tiskové konferenci v Podgorici.

Velkou kritiku po porážce v Kosovu použil i jako předzápasovou motivaci. "Já jsem tu kritiku slyšel jen zprostředkovaně od někoho, že byla opravdu velká. Nicméně přiznám se, že jsem o tom mluvil na přípravě. Použil jsem to před tímto zápasem jako motivaci," uvedl Šilhavý.

"Po zápase s Kosovem mi bylo blbě. Nešlo to vrátit a věděli jsme, že tenhle zápas musíme zvládnout. Nebylo to úplně ideální, ty noci byly krátké. O to mě to těší víc. Velkou pochvalu zaslouží i naši diváci tady, byli slyšet. Nejsou jen ti, kteří nás hanili. Porážka k tomu patří. Když je taková odpověď, tak nás snad vezmou na milost," dodal Šilhavý.

Český celek rozhodl o výhře až třemi brankami v druhém poločase. Trefili se postupně Tomáš Souček, Lukáš Masopust a z penalty Vladimír Darida. "Po těch šancích, které jsme neproměnili v prvním poločase, se nám po přestávce už konečně podařilo dát ze standardky gól. Souček to tam předtím měl už dvakrát, třikrát. To bylo důležité. Pak jsme přidali druhý gól a hráli jsme velmi dobře takticky, aktivně po celý zápas. Zaslouženě jsme vyhráli, měli jsme více šancí a byli i fotbalovější. Přiznám se, že jsem výsledek 3:0 nečekal, jsme za to rádi," poznamenal Šilhavý.

Jeho svěřenci hodně hrozili ze standarních situací. "Standardky trénujeme, hlavně v Praze jsme na ně měli čas, tak jsme je tam trénovali. Jsem rád, že to vyšlo. První gól byl strašně důležitý, Tomáš Souček je skvělý hlavičkář," uvedl Šilhavý.

Nakonec se rozhodl jen pro jednu změnu v sestavě oproti Kosovu. Na pravém kraji obrany místo Pavla Kadeřábka nasadil Vladimíra Coufala, který měl před sebou spoluhráče ze Slavie Masopusta.

"Uvažovali jsme o více změnách, nakonec jsme se rozhodli takto. Není to o tom, že by Pavel Kadeřábek v Kosovu propadl. Ale aktivita v Kosovu po levé straně byla docela slušná, na druhé straně to trochu vázlo. Tak jsme se rozhodli využít součinnost z klubu a myslím, že nám to docela vyšlo. Chvíli jsme tam před zápasem měli Kopice, ale nakonec jsme se rozhodli takto. Maso dal nakonec i gól, i když zápas v Kosovu nehrál úplně nejlíp," dodal Šilhavý.