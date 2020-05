Po koronavirové pauze začne jako první německá fotbalová liga

Berlín - Německá fotbalová liga se po dvouměsíční přestávce způsobené pandemií koronaviru znovu rozběhne jako první velká soutěž v Evropě. Šest zápasů 26. kola včetně prestižního derby Dortmund - Schalke je na programu v sobotu, dvě utkání v neděli a jedno v pondělí. Hrát se bude na prázdných stadionech bez fanoušků a očekává se enormní zájem televizních diváků po celém světě.

V historii bundesligy se dosud uskutečnil jediný zápas bez diváků. Těsně před pozastavením sezony se 11. března na prázdném stadionu utkaly Mönchengladbach s Kolínem nad Rýnem.

"Samozřejmě fotbal se hraje pro diváky, je to potřebná kulisa. Zvlášť v bundeslize jsou návštěvy vysoké. Fotbal je tady náboženstvím, každý o něm mluví, furt se probírá," uvedl brankář Augsburgu Tomáš Koubek.

"Záleží, jaká atmosféra se na prázdném stadionu vytvoří. Pro všechny to bude něco nového. Myslím, že po jednom dvou zápasech si na to člověk trochu zvykne, nebude na to tolik myslet a bude to dobré," doplnil Koubkův spoluhráč Marek Suchý.

Augsburg, kde působí ještě třetí Čech záložník Jan Morávek, bude v sobotním domácím zápase proti Wolfsburgu nejen bez fanoušků, ale i bez trenéra. Heiko Herrlich přijde o debut kvůli porušení týmové karantény, protože si z hotelu odskočil do obchodu pro zubní pastu.

Dortmund by za normálních okolností bez problémů naplnil takřka dvaaosmdesátitisícový stadion, zvlášť proti úhlavnímu rivalovi Schalke. Borussia je v tabulce druhá se čtyřbodovou ztrátou na vedoucí Bayern, hostům patří šestá pozice. "Bude to asi nejneobvyklejší derby v historii," poznamenal bývalý kapitán Dortmundu Sebastian Kehl.

Bayern se v neděli představí na půdě berlínského nováčka Unionu. Obhájce titulu měl před pauzou velkou formu a z posledních 11 ligových zápasů desetkrát zvítězil a jednou remizoval.

Třetí Lipsko na svém hřišti změří síly s osmým Freiburgem. Domácí útočník Patrik Schick byl měl být připraven nastoupit, přestože měl drobné zdravotní problémy.

Devátý Hoffenheim s obráncem Pavlem Kadeřábkem přivítá třináctou Herthu, na jejíž lavičce si odbude premiéru trenér Bruno Labbadia. Na souboj českých reprezentantů však nedojde, protože záložník berlínského týmu Vladimír Darida zápas vynechá kvůli trestu za žluté karty.

Předposlední Brémy s dalšími českými fotbalisty brankářem Jiřím Pavlenkou a obráncem Theodorem Gebre Selassiem až v pondělní dohrávce hostí pátý Leverkusen.

Při utkáních kvůli vládním opatřením může na stadionu být maximálně 300 lidí. Fotbalisté budou muset dodržovat řadu hygienických nařízení. Například si nesmí podávat ruce, plivat nebo hromadně slavit góly. Střídající hráči a další lidé na střídačkách budou mít roušky.

Mužstva budou moci v zápasech využít dočasnou úpravu pravidel - pět střídání místo obvyklých tří. Policie dohlédne na to, aby se fanoušci neshlukovali ve větších skupinách.

Program 26. kola německé ligy:

Sobota 16. května:

15:30 Dortmund - Schalke, Lipsko - Freiburg, Hoffenheim - Hertha Berlín, Düsseldorf - Paderborn, Augsburg - Wolfsburg,

18:30 Frankfurt - Mönchengladbach.

Neděle 17. května:

15:30 Kolín nad Rýnem - Mohuč,

18:00 Union Berlín - Bayern Mnichov.

Pondělí 18. května:

20:30 Brémy - Leverkusen.