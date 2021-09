Po juniorkách a úspěšném Fed Cupu čeká Kvitovou v Ostravě i akce WTA

Ostrava - Speciální bude pro tenistku Petru Kvitovou turnaj J&T Banka Ostrava Open 2021. V Ostravě odehrála v dětství první turnaj, prožila skvělé roky ve Fed Cupu a ráda by ze sebe přes únavu na konci sezony dostala co nejlepší výkon i na akci WTA.

"Těším se. Je to domácí turnaj a o to je to hezčí, lepší a je fajn, že přijdou i lidé. Věřím, že rodina přijde a všichni si to užijeme, ať už to dopadne jakkoliv," řekla druhá nasazená.

Kvitová si po US Open odpočinula pár dnů v Monte Carlu. Cestou na turnaj se zastavila u rodičů ve Fulneku. S bratrem probrala, v jaké fázi je vznik její Síně slávy, a v neděli dorazila do dějiště turnaje. "Je fajn jet na turnaj zase autem a bez navigace," pronesla.

Při zmínce města Ostrava jako první připomněla, že jde o její rodný kraj. "V kterém jsem se narodila a strávila spoustu času a v Ostravě jsem odehrála úplně první turnaj jako malinká," řekla a pamatovala si i jak dopadla. "Vyhrála jsem první kolo ve třech setech, a pak jsem prohrála. Na začátek (kariéry) dobrý. Tři sety mě provázejí celý život," podotkla Kvitová.

Když přišla do Ostravar Arény a k centrkurtu, hned se jí vybavily vzpomínky na týmové boje. Za Česko zde v letech 2012 až 2015 vyhrála všech svých osm dvouher. "Bylo skvělé tady mít vyprodanou arénu, slyšet bubeníky a hrát před českou vlajkou," řekla.

I turnaj WTA, v němž má v prvním kole volný los, bude s fanoušky. "Hala je pořád krásná. Bude to jinačí než při Fed Cupu, ale věřím, že lidi přijdou a vytvoří skvělou atmosféru."

V závěru sezony už se Kvitová cítí unavená. Odpočinek v Monte Carlu pomohl jen trochu. "Ale ne dostatečně, ale co je ve mně, to se budu snažit vymáčknout," slíbila. Třeba naváže na úspěšné fedcupové bitvy a udrží si v ostravské hale neporazitelnost.

V případě titulu by Kvitová slavila v Česku mezi ženami pošesté. V roce 2018 uspěla na Spartě na akci WTA a na nižším okruhu ITF vyhrála v roce 2007 v Průhonicích, Přerově a ve Valašském Meziříčí, kde triumfovala i o rok dříve. "Děkuju za motivaci," usmála se.